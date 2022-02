"Putin ubiera na siebie szaty Łukaszenki. Wiele osób w Rosji płakało po przemówieniu Zełenskiego"

Profesor Iwanow mówił w porannej rozmowie Gazeta.pl, że Putin zaczął uginać się pod presją jedności Zachodu i oporu armii ukraińskiej, który jest dla niego wielkim zaskoczeniem. Ale prezydentowi Rosji wyrasta też inny, o wiele ważniejszy problem.

- Wczoraj do Rosjan przemawiał prezydent Zełenski, po rosyjsku – powiedział w rozmowie z Łukaszem Kijkiem prof. Iwanow. - Słuchałem wszystkiego. Rozmawiałem potem z innymi ludźmi i wiele osób w Rosji płakało po tym przemówieniu. Rosyjska telewizja tego nie pokazała, ale ciężko znaleźć rodzinę, która by nie miała teraz internetu. I nie tylko strony internetowe zachodnie, polskie czy ukraińskie umieściły to przemówienie. Rosyjskie też.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski przemówił do Rosjan

Prezydent Wołodymyr Zełenski, pomimo bardzo trudnej sytuacji w Kijowie, nie zdecydował się skorzystać z żadnej propozycji ewakuacji z Ukrainy ani nawet z przeniesienia do Lwowa, miasta znajdującego się na zachodzie kraju. Według służb specjalnych, Zełenski jest "celem numer jeden" z punktu widzenia Rosji. Regularnie nagrywa filmy na tle charakterystycznych budynków miasta.

W piątek prezydent Ukrainy zwrócił się w swoim przemówieniu również do Rosjan. - Dziś rano jesteśmy sami w obronie naszego kraju, tak jak wczoraj. Najpotężniejsze siły na świecie patrzą z daleka. Widzimy na naszym niebie i czujemy na ziemi, że to za mało. Szanowni obywatele Federacji Rosyjskiej, jak już wspomniałem wcześniej tej nocy, zaczęli bombardować dzielnicę mieszkalną bohaterskiego miasta Kijowa. Przypomina to rok 1941. Wszystkim obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy wyszli na protesty, chcę powiedzieć "widzimy was". To znaczy, że wy nas słyszycie. To znaczy, że zaczynacie nam wierzyć. Walczcie z nami. Walczcie przeciw wojnie - powiedział.

Rosjanie protestują

- Zaczęło się poruszenie w społeczeństwie rosyjskim – komentował w sobotniej porannej rozmowie Gazeta.pl prof. Nikołaj Iwanow. - To, jak milicja reaguje na ulicach rosyjskich miast wobec protestujących, przypomina najgorsze czasy, jak Łukaszenka rozstrzeliwał protestujących Białorusinów. Putin powoli ubiera na siebie szaty Łukaszenki. Zaczyna walczyć z własnym narodem.

W rosyjskich miastach odbywają się protesty przeciwko wojnie w Ukrainie. Tysiące osób zatrzymuje policja. Do protestów Rosjan namawiał sam Zełenski w jednym ze swoich przemówień. "Jeśli nas słyszysz i sprzeciwiasz się wojnie, idź na plac w swoim mieście" - mówił.

Dodatkowo ponad stu deputowanych miejskich z rosyjskich miast podpisało list otwarty sprzeciwiający się wojnie. "My, wybrani przez lud, bez wątpliwości potępiamy atak armii rosyjskiej na Ukrainę. To niezrównane okrucieństwo, dla którego nie ma i nie może być usprawiedliwienia" - pisali.

Z kolei sobotę w Estonii odbył się największy protest we współczesnej historii tego kraju - przeciw rosyjskiej wojnie w Ukrainie.