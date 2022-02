Poranna Rozmowa Gazeta.pl. "Nie mamy pokoju, nie mamy mieszkania, ale mamy życie"

Zobacz wideo Prof. Iwanow: Putin przybiera szaty Łukaszenki i zaczyn walczyć z własnym narodem

W specjalnym wydaniu Porannej Rozmowy Gazeta.pl gośćmi Łukasza Kijka byli gen. Waldemar Skrzypczak, historyk prof. Nikołaj Iwanow, Jakub Górnicki z Outriders i Ołeh Biłecki z kijowskiego kanału telewizyjnego Ukraina24. Eksperci wypowiedzieli się na temat sytuacji panującej w Ukrainie. - Putin w swojej karierze nie przegrywał. Nie chce powtórki z wojny czeczeńskiej — ocenił prof. Nikołaj Iwanow. Przyjmuje propagandową narrację, "jeżeli wam się nie podoba świat, który ja chcę, to popełnimy zbiorowe samobójstwo".

Dziennikarz Ukraina24 Oleh Biłecki wspomniał o ataku na budynek mieszkalny, w który uderzył pocisk rakietowy, podczas porannego ostrzału Rosjan w Kijowie (26.02). Doszło do pożaru i znaczących uszkodzeń, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Właściciel jednego ze zniszczonych mieszkań, który przebywał w trakcie ataku w schronie bombowym, powiedział: - Nie mamy pokoju, nie mamy mieszkania, ale mamy życie.

Jak mogą wyglądać dalsze działania Rosji? - Rosjanie stosują ludobójczy terror ogniowy, który ma złamać wolę mieszkańców do obrony. Rosjanie mają problemy. Ściągają pod Kijów wojska desantowe, które moim zdaniem będą gotowe do szturmu na Kijów. Szturmu, który będzie wielokierunkowy, wsparty silnym ogniem rakietowym i artylerii, który pozwoli Rosjanom zdemolować obronę miasta i pozwoli je stopniowo zdobywać — powiedział gen. Waldemar Skrzypczak były dowódca sił lądowych.

Rozpętanie wojny w Ukrainie przez przywódcę Rosji wywołało sprzeciw i protesty zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Sprzeciw wyrazili również sami Rosjanie, którzy wyszli na ulice, skandując: "Putin, wycofaj swoje wojska!", "Nie dla wojny!". Policja aresztowała wówczas ponad 1700 demonstrantów w 53 miastach.

Historyk prof. Nikołaj Iwanow zwrócił uwagę na to, że Putin "przybiera szaty Łukaszenki i zaczyna walczyć z własnym narodem". - To, co robi, to swoiste samobójstwo Rosji, bo nie można walczyć z całym światem — dodał.

Czego chce Władimir Putin? - Ciągle liczy, że w ciągu tej agresji Zachód się ugnie, zacznie prowadzić rozmowy z Zełenskim, wrócą dobre czasy i porozumienia mińskie, Zachód znów przyjmie go na salony i znowu będzie człowiekiem do rozmów, a niepodległość Donbasu zostanie uznana. Putin chce zachować twarz. Dochodzi do niego pomyłka strategiczna — podsumował prof. Iwanow.

