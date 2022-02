Ukraina. Kijów pod ostrzałem. Rosyjska ofensywa zmierza do centrum miasta

Z ukraińskiej stolicy płyną doniesienia o słyszanych eksplozjach artyleryjskich, broni maszynowej i wybuchach w pobliżu centrum miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że wojska rosyjskie spróbują w nocy zająć Kijów.

REKLAMA

Ukraina. Rosjanie próbują pokonać opór Kijowa i przedrzeć się do centrum

Władze zaapelowały do cywilów o przygotowania do obrony, produkcję koktajli Mołotowa, a także wydały broń ochotnikom. Rosjanie nacierają z terytorium swojego oraz Białorusi i próbują okrążyć stolicę Ukrainy.

Na miejscu pozostają władze miasta oraz ukraiński rząd na czele z prezydentem Zełenskim, które wzywają do niepoddawanie się i stawiania oporu agresorowi. Jak poinformowała ukraińska telewizja Nexta, Wołodymyr Zełenski miał odmówić Amerykanom, którzy proponowali mu ewakuację.

Więcej informacji na temat sytuacji w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

Kijów. Obrońcy wciąż odpierają rosyjską armię

Wojsko ukraińskie poinformowało w sobotę nad ranem o odparciu ataku sił rosyjskich na jego pozycje w Alei Zwycięstwa w Kijowie w dzielnicy Szulawka (ok. czterech kilometrów na południowy zachód od centrum miasta). To jedna z głównych arterii miasta, którą Rosjanie próbowali przedrzeć się do centrum. Rosjanie próbują również przedostać się przez dzielnicę Obołoń.

Walki trwają wciąż na północnych wschodzie Kijowa. Agencja Interfax poinformowała, że rosyjscy żołnierze próbują przejąć jedną z miejskich elektrowni zasilających Kijów w energię, zlokalizowanych właśnie w tym rejonie. Ukraińska armia donosiła o udaremnieniu rosyjskiego ataku.

Zobacz wideo Ukrainka konfrontuje się z rosyjskim żołnierzem. "Jesteście okupantami, wrogami"

Po odparciu ataku na Wasylkowo (lotnisko wojskowe na południowym zachodzie miasta) okazało się, że kolejne jednostki rosyjskich spadochroniarzy lądują na tym terenie. Burmistrz miasta Natalia Bałasinowicz potwierdziła, że trwa kolejna operacja desantowa. Pomimo wcześniejszego zestrzelenia samolotu IŁ-76, na pokładzie. "Wylądowało wielu spadochroniarzy, którzy teraz walczą z bojownikami naszej 40. brygady" - przekazała.

W tym samym czasie walczące strony mówią o gotowości do podjęcia rozmów. Nie ustalono jeszcze miejsca ewentualnych negocjacji.