Ukraina i Rosja rozmawiają o "miejscu i czasie" negocjacji pokojowych

Rzecznik zaprzeczył doniesieniom, jakoby Kijów odrzucił propozycję negocjacji z Moskwą. "Ukraina była i jest gotowa do rozmów o zawieszeniu broni i pokoju. To jest nasze stałe stanowisko. Zgodziliśmy się na propozycję prezydenta Federacji Rosyjskiej" - napisał Nikiforow w mediach społecznościowych. Dodał, że strony konsultują miejsce i czas przeprowadzenia negocjacji.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski jest gotowy do rozmów z Rosją

Wcześniej prezydent Ukrainy wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina, aby zasiadł do stołu negocjacyjnego w celu zakończenia wojny rozpętanej przez Kreml. Strona rosyjska odpowiedziała propozycją rozmów w Mińsku. Jak donosi Associated Press, przedstawiciele ukraińskiej administracji zaproponowali rozmowy w Warszawie. Na to jednak nie ma zgody drugiej strony.

Jak informowaliśmy wcześniej, Wołodymyr Zełenski poprosił premiera Naftaliego Bennetta, aby Izrael przyjął pozycję mediatora w rozmowach pomiędzy Rosją i Ukrainą. Prezydent Ukrainy chciałby skorzystać z faktu, że kraj ten jest jednym z nielicznych, które utrzymują stosunkowo dobre stosunki z oboma państwami.