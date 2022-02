USA przyłączają się do sankcji na Putina i Ławrowa. M.in. zakaz podróży

Amerykańskie sankcje obejmują między innymi wprowadzenie wobec nich zakazu podróżowania - przekazała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Zapewniła, że szczegóły dotyczące sankcji zostaną podane niebawem do wiadomości publicznej.

REKLAMA

- Rozważaliśmy to rozwiązanie od jakiegoś czasu [...] Silny pogląd prezydenta USA jest taki, by podejmować działania i kroki w zgodzie z naszymi europejskimi partnerami - powiedziała Psaki, odnosząc się do sankcji ogłoszonych wcześniej w piątek przez Unię Europejską i Wielką Brytanię, które również dodały Władimira Putina i Siergieja Ławrowa do listy sankcyjnej. Rzeczniczka dodała, że najnowszy ruch USA ma wysłać "jasny komunikat o sile sprzeciwu wobec działań" Władimira Putina.

Wcześniej USA nałożyły sankcje na kluczowych rosyjskich oligarchów, banki i instytucje finansowe. Pozostałe kraje zachodnie nałożyły również ograniczenia na eksport towarów technologicznych do Rosji, w tym półprzewodników i najnowocześniejszego oprogramowania.

Coraz groźniej w Kijowie. Obawa o kolejny atak, wybuchy obok elektrowni

Unia Europejska z kolejnymi sankcjami na Rosję

Tymczasem w Unii Europejskiej trwają rozmowy nad kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji za atak na Ukrainę i wobec Białorusi za współudział. Poinformował o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po nadzwyczajnej naradzie szefów dyplomacji krajów członkowskich.

Hakerzy z Anonymous włamali się do ministerstwa obrony Rosji. Wyciek danych

W przypadku Rosji to będzie trzeci pakiet sankcji gospodarczych. Pierwszy wszedł w życie we wtorek, drugi zacznie obowiązywać w ciągu godzin wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym. W przypadku Białorusi będzie to szósty pakiet restrykcji. - Białoruś jest postrzegana jako państwo zdecydowanie współodpowiedzialne za agresję na Ukrainę - dodał szef polskiej dyplomacji.