Zachód wyśle broń Ukrainie - "całą, o jaką poprosi". Wyłamały się Niemcy, NATO uruchamia "plan obronny"

"Mogę ujawnić, że co najmniej pięć krajów NATO zdecydowało się dostarczyć 'całą broń, o jaką Ukraina poprosi'" - dowiedział się niemiecki dziennikarz Julian Röpcke. Jak dodał, istnieją jednak obawy, że może być już za późno. Dostawa uzbrojenia rozpoczęła się w czwartek. Dziennikarz nie podaje państw, które zgodziły się dostarczyć broń Ukrainie, ale wyjaśnił, że wśród nich nie ma Niemiec. Te już wcześniej deklarowały:

Wiadomo, że Estonia wysyła do Ukrainy broń, w tym pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne. Minister obrony Mariusz Błaszczak także informował w piątek, że do Ukrainy dotarł polski konwój z bronią, ale nie wyjaśnił, czy jest to dostawa, którą wcześniej obiecano, czy nowa.

- Rosja zniszczyła pokój w Europie. To strategiczny błąd Putina, a Rosja i Białoruś zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - powiedział w piątek szef NATO Jens Stoltenberg. Zaznaczył, że w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę, NATO uruchomiło plany obronne. - W efekcie uruchamiamy elementy sił szybkiego reagowania NATO: na lądzie, na morzu i w powietrzu. Oznacza to rozmieszczenie w krajach wschodniej części NATO kolejnych tysięcy żołnierzy, a także myśliwców i okrętów wojskowych - wyjaśnił.

Przywódcy NATO ogłaszają znaczące wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. Szefowie rządów i państw w ramach wirtualnego szczytu omówili reakcję NATO na rosyjską inwazję na Ukrainę. W szczycie Sojuszu wzięły także udział nienależące do organizacji Finlandia i Szwecja, a także przedstawiciele Unii Europejskiej.

Przywódcy we wspólnym komunikacie podkreślili, że w odpowiedzi na atak Rosji aktywowano plany obronne Sojuszu, aby przygotować się do reagowania na szereg nieprzewidzianych sytuacji i zabezpieczyć terytorium Sojuszu. - W tym poprzez wykorzystanie naszych sił reagowania - zaznaczyli szefowie rządów i państw NATO.

Te siły to tak zwana szpica NATO. Jeszcze nigdy do tej pory nie zostały użyte i wysłane w celach obronnych. Ich rozmieszczenie poprzedza przerzut głównych sił.

W komunikacie podkreślono, że wszystkie dodatkowe rozmieszczenia wojsk Sojuszu mają zapewnić "silne i wiarygodne" odstraszanie. Przypomniano, że w związku z rosyjską agresją na wschodniej flance rozmieszczono siły defensywne, zarówno lądowe, jak i powietrzne, a także morskie na obszarze NATO. Przeprowadzono również konsultacje państw członkowskich w ramach artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego.

- Obecnie dokonujemy znaczących, dodatkowych rozmieszczeń sił obronnych do wschodniej części Sojuszu - poinformowali przywódcy NATO, podkreślając swoje "żelazne" zobowiązanie wobec artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącego kolektywnej obrony sojuszników.

Państwa NATO będą wspierać Ukrainę. "Nikt nie powinien dać się zwieść potokowi kłamstw rosyjskiego rządu"

We wspólnym oświadczeniu państwa NATO zdecydowanie potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę. Sojusz ocenił, że pokój w Europie został "zasadniczo zniszczony". - Świat pociągnie do odpowiedzialności Rosję, a także Białoruś, za ich działania. Wzywamy wszystkie państwa do całkowitego potępienia tego bezwzględnego ataku. Nikt nie powinien dać się zwieść potokowi kłamstw rosyjskiego rządu - głosi oświadczenie po szczycie NATO.

Przywódcy Sojuszu zapewnili, że będą nadal dostarczać Ukrainie zarówno politycznego, jak i praktycznego wsparcia w sytuacji, gdy ten kraj broni się przed agresją. - Wzywamy innych, by zrobili to samo. Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic, w tym wód terytorialnych - oświadczyli szefowie państw i rządów krajów NATO.