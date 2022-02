Zełenski dementuje fake newsa Rosji: "Jesteśmy w Kijowie, bronimy Ukrainy". Ostrzeżenia przed prowokacją

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę - Kijów zbroi się przed spodziewanym najazdem wojsk rosyjskich, które szykują się do ataku z lądu. Wcześniej miasto zostało już ostrzelane. W ostatnich godzinach rosyjscy propagandyści szerzyli informację, według której prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał rzekomo opuścić stolicę.

W piątek w godzinach popołudniowych ukraiński prezydent nagrał krótki filmik. Zapewnił, że jest w Kijowie i będzie bronił Ukrainy. - Jesteśmy tutaj. Jesteśmy w Kijowie, bronimy Ukrainy. I tak będzie dalej. Chwała naszym obrońcom, chwała naszym obrończyniom - powiedział.

Wraz z nim na nagraniu widać też szefa frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu, Davida Arakhamia, szefa kancelarii prezydenta Andrija Jermaka, premiera Denysa Szmyhala i doradcę prezydenta Mychajła Podolaka.

W ostatnim czasie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ostrzegł przed rosyjskimi prowokacjami. "Według danych wywiadowczych Rosja planuje szeroko zakrojoną operację prowokacyjną, aby 'odczłowieczyć' Ukraińców i oskarżyć Ukrainę o rzekome nieludzkie działania. Nie ufajcie fałszerstwom. Ukraina broni swojej ziemi w wojnie sprawiedliwej i obronnej. W przeciwieństwie do Rosji nie atakujemy przedszkoli i cywilów" - napisał na Twitterze ukraiński szef dyplomacji.

Kijów zbroi się przed spodziewanym najazdem wojsk rosyjskich. Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że 18 tysięcy ochotników otrzymało broń. Większość z tych osób to mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Wszystko to w czasie, gdy u bram miasta jest coraz więcej rosyjskich sił lądowych, a Władimir Putin otwarcie wzywa ukraińskich żołnierzy do zamachu stanu.

Rosyjskie oddziały od kilkunastu godzin są w północnych dzielnicach Kijowa, ale trwają tam walki z Ukraińcami. Według Brytyjczyków, w innych miejscach rosyjska armia stoi niecałych 50 kilometrów od ukraińskiej stolicy i wszystko wskazuje, że szykuje się do najazdu. Rosjanie ponownie zajęli też lotnisko wojskowe na północy.

Ukraińskie władze rozdały broń 18 tysiącom osób, a uzbrojonych cywilów można coraz częściej spotkać na ulicach Kijowa. Na granicach miasta są też rezerwiści i obrona terytorialna. Rząd apeluje też o używanie koktajli Mołotowa przeciwko rosyjskiemu agresorowi.

Ciężkie walki trwają na wschodzie Ukrainy. W Charkowie słychać kolejne eksplozje. Do starć dochodzi też w miastach przy granicy z Białorusią, która otwarcie wspiera rosyjską napaść.