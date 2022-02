Putin dementuje słowa swojego rzecznika. Nie ma szans na rozmowy z władzami Ukrainy. Chce zamachu stanu

Zaledwie kilka godzin temu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Rosja jest gotowa wysłać swoją delegację do Mińska na rozmowy z Ukrainą. Pieskow powiedział, że Władimir Putin rozmawiał już z Alaksandrem Łukaszenką, który zaproponował, że zorganizuje spotkanie władz Rosji i Ukrainy w białoruskim Mińsku.

Około godziny 16 rosyjskie media wyemitowały przemówienie Putina, w którym zaprzeczył on temu, co deklarował jego rzecznik - nie ma mowy na powrót do rozmów z władzami Ukrainy. Co więcej, nazwał on władze w Kijowie "bandą narkomanów i neonazistów", którzy używają kobiet i dzieci jako żywych tarczy.

Putin chce wojskowego zamachu stanu

Putin zwrócił się też do ukraińskich żołnierzy, by "wzięli sprawy w swoje ręce" i obalili władze Ukrainy. - Zdaje się, że z wami prędzej się dogadamy, niż z tymi terrorystami - powiedział.

Putin twierdził, że władze Ukrainy "zachowują się jak terroryści wobec całego świata", a ukraińscy nacjonaliści przygotowują się do rozmieszczenia wyrzutni rakiet w dzielnicach mieszkalnych m.in. w Kijowie i Charkowie. - Wiadomo, że to są rekomendacje zagranicznych doradców, przede wszystkim amerykańskich - dodał.

Rzekome "ludobójstwo" w Ukrainie

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że Rosjanie nie uznają władz Ukrainy za demokratyczne, ponieważ te "dokonują ludobójstwa na swoich własnych obywatelach".

Forsowanym przez Putina narrację o rzekomym ludobójstwie Ławrow powtórzył podczas spotkania z prorosyjskimi separatystami. Według społeczności międzynarodowej to fałszywy pretekst, który miał zostać stworzony dla uzasadnienia rosyjskiej agresji na Ukrainę.