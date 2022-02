Rosja zbombardowała przedszkole w Ochtyrce, wśród rannych dzieci. "Zbrodnie wojenne, zgłosimy w Hadze"

Przedszkole w Ochtyrce w obwodzie sumskim zostało ostrzelane przez rosyjski system artylerii rakietowej BM-27 Uragan. Ta wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa stosuje pociski kalibru 220 mm. Informację jako pierwszy podał portal Euromaidan Press, potwierdziła ją także armia ukraińska.

Wśród rannych są dzieci.

Zdjęcia z ostrzału zweryfikował reporter Radia Wolna Europa, Mark Krutov - są zbyt brutalne, by je opublikować. "Właśnie zweryfikowałem zdjęcie skutków ostrzału przedszkola w Ochtyrce. To rzeczywiście przedszkole o nazwie 'Solnyszko' i zdarzenie zdecydowanie kwalifikuje się to jako zbrodnia wojenna" - napisał.

Na ten moment nie ma potwierdzonej informacji, czy są ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku na przedszkole.

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba.

"Dzisiejsze rosyjskie ataki na przedszkole i sierociniec to zbrodnie wojenne i pogwałcenie Statutu Rzymskiego. Wspólnie z Prokuraturą Generalną zbieramy ten i inne fakty, które niezwłocznie prześlemy do Hagi. Odpowiedzialność jest nieunikniona" - napisał na Twitterze.

Wcześniej ukraińskie MSW podało, że w ciągu pierwszej doby inwazji Rosja zbomardowała co najmniej 33 obiekty cywilne, mimo że wcześniej deklarowała, iż tego nie zrobi.

Artykuł jest uzupełniany.