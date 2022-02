Zebraliśmy milion zł na pomoc Ukrainie. Środki już trafiają m.in. do uchodźców i ewakuowanych dzieci

Od wczoraj przekroczyliśmy 1 mln złotych we wspólnej zbiórce Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Gazety.pl na pomoc Ukrainie. Te środki już są wykorzystywane do pomocy potrzebującym. Trafiają do zaufanej organizacji partnerskiej na wschodzie Ukrainy. Działania skupiają się m.in. na wsparciu ewakuacji z Charkowa. Na północ od miasta przebiega w tej chwili linia frontu i siły ukraińskie odpierają atak Rosji. Ludzie wydostają się na własną rękę lub zorganizowanym transportem do miejsca na po zachodniej stronie Dniepru.

REKLAMA

Organizacja partnerska PCPM ma też nadzieję, że część ewakuowanych dzieci trafi do stałego schroniska na zachodzie Ukrainy. Zapewnia także posiłki dla dzieci ewakuowanych z domu dziecka w mieście Szczastia. Miejscowość leży przy linii frontu w Donbasie i od początku inwazji toczą się tam walki, a miasto przechodziło z rąk do rąk.

W zależności od rozwoju sytuacji PCPM będzie podejmowało kolejne kroki, by nieść pomoc potrzebującym. Zbiórka trwa. Każdy może się do niej przyłączyć, wpłacając środki za pośrednictwem Facebooka lub na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Jak pomagać Ukrainie?

Potrzeby humanitarne w Ukrainie zmieniają się wraz z sytuacją. Potrzebna może być pomoc medyczna i wszystko, co z nią związane, zapewnienie schronienia uciekającym z domów, pomoc dla wysiedlonych osób czy zaspokojenie podstawowych potrzeb w wypadku odcięcia wody i prądu.

Ze względu na bezpieczeństwo Fundacja PCPM nie zdecydowała się na wysłanie swoich pracowników do wschodniej Ukrainy, ale pomaga wspólnie ze sprawdzonymi i zaufanymi współpracownikami z Charkowa, którzy mieszkają w tym mieście. To od nich napływają do nas w pierwszej kolejności informacje z Donbasu.