Prezydent Ukrainy do Europejczyków: Chcecie walczyć? Przyjeżdżajcie! Możecie z nami bronić Europy

Wojna w Ukrainie trwa drugi dzień. Ukraińcy bronią Rosjanom dostępu do Kijowa, ale cena tego jest bardzo wysoka. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjska armia atakuje cywilów, a na zdjęciach publikowanych w internecie można zobaczyć zniszczone bloki mieszkalne. Ukrainy do tej pory jeszcze nie wsparła żadna inna armia, więc prezydent Zełenski wezwał Europejczyków od walki.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zachęca osoby przeszkolone do walki z Rosją

Prezydent Wołodymyr Zełenski nieustannie rozmawia z głowami państw całego świata, jest aktywny w mediach społecznościowych i pozostaje w Kijowie, aby bronić niepodległości Ukrainy. W jednym z ostatnich przemówień prezydent Ukrainy skierował poruszający apel do Europejczyków.

- Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko w Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków. Tak długo, jak instytucje europejskie nie podejmą realnych działań, obywatele Europy mogą czuć zagrożenie. Jeśli macie przeszkolenie wojskowe i nie chcecie patrzeć na niezdecydowanie swoich polityków, możecie przenieść się do naszego kraju i razem z nami bronić Europy - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy podczas tego samego przemówienia zwrócił się do Władimira Putina, aby przystąpił do negocjacji i powstrzymał rozlew krwi. - Chcę jeszcze raz zwrócić się do prezydenta Federacji Rosyjskiej. Walki toczą się w całej Ukrainie. Usiądźmy do stołu negocjacyjnego. Aby powstrzymać śmierć ludzi - apelował Wołodymyr Zełenski.

Jak poinformowała rosyjska państwowa agencja RIA Novosti, Rosja odpowiedziała na wezwanie Zełenskiego. - Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa do negocjacji z Ukrainą na wysokim szczeblu - przekazała agencja informacyjna. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć, jak mogą potoczyć się te rozmowy i czego spodziewać się po Putinie.

Ukraina, sytuacja na frontach

