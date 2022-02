Zobacz wideo Zalewski: Putin nie jest szaleńcem, jest bandytą

Ponad 24 godziny temu rosyjskie wojsko, na rozkaz Władimira Putina, zaatakowało Ukrainę. Napadnięty kraj wprowadził stan wojenny i powszechną mobilizację. Kolejna doba rozpoczęła się hukiem pocisków, skierowanych na Kijów.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraina. Rosyjskie wojsko ostrzelało sierociniec. W środku było 50 dzieci

Ukraina pokazuje zdjęcia zniszczonego sprzętu Rosjan

Ukraińskie wojska lądowe zniszczyły około 20 rosyjskich czołgów w obwodzie czernihowskim - podają tamtejsze siły zbrojne. Z kolei w charkowskiej dzielnicy Piatichatki zniszczono kolumnę rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad - podaje ukraiński Kanał 24, powołując się na serwis Charkow-LIVE.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że armia "skonfiskowała sprzęt wojskowy i dokumenty z danymi osobowymi Rosjan".

Kolumna czołgów i pojazdów należących do rosyjskich sił inwazyjnych została zniszczona przez siły ukraińskie w regionie Chersonia.

"MiG-29 niszczy Su-35 rosyjskich okupantów" - poinformowało ukraińskie MON na Twitterze.

Kijów szykuje się do obrony. W stolicy zostaje prezydent Wołodymyr Zełenski

Rosyjska armia ostrzelała przedszkole, Zełenski apeluje

Tymczasem, jak przekazują ukraińskie media, rosyjskie siły ostrzelały pociskami rakietowymi Uragan przedszkole w Ochtyrce we wschodniej Ukrainie. Wśród rannych są dzieci. Ukraińskie MSW podało z kolei, że w ciągu pierwszej doby inwazji Rosja zbombardowała 33 obiekty cywilne, mimo że wcześniej deklarowała, iż tego nie zrobi.

Prezydent Ukrainy zwrócił się do Władimira Putina z apelem o rozmowy w sprawie rosyjskiej inwazji. Zwrócił się do niego po rosyjsku. Zaapelował, aby w związku z toczącymi się walkami "zasiąść do rozmów, by powstrzymać śmierć ludzi". Wołodymyr Zełenski w przesłaniu do narodu mówił, że negocjacje są potrzebne, by powstrzymać rozlew krwi. Wcześniej szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak deklarował, że Kijów jest gotowy negocjować z Rosją neutralny status Ukrainy, ale zastrzegł, że najpierw przerwane muszą zostać działania wojenne.

Prezydent Zełenski wezwał też Europę, by szybciej i radykalniej wprowadzała sankcje wobec Rosji za inwazję w Ukrainie. Jak mówił, Europa ma wystarczająco dużo siły, by powstrzymać agresję. Według niego, potencjalne sankcje wobec Moskwy powinny oznaczać wykluczenie jej z systemu SWIFT, embargo na ropę naftową i zakaz wjazdu jej władz na teren Unii Europejskiej.