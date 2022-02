Wojna z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Putina po rosyjsku: Usiądźmy do rozmów

Prezydent Ukrainy na konferencji prasowej w piątek po godzinie 12:30 czasu polskiego po raz kolejny zauważył bierność międzynarodowej społeczności i podkreślił, że kraje zbyt wolno reagują na rosyjską inwazję. - Jak zamierzacie się bronić, gdy przyjdzie czas, skoro tak powoli pomagacie nam, na Ukrainie? - pytał Wołodymyr Zełenski. Dalej prezydent za dotychczasowe sankcje. Zauważył jednak, że są one niewystraczające. - Rosyjskie czołgi wciąż strzelają do domów w naszych miastach - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraina - Honorata kontra żołnierz [1:0]

Włodymyr Zełenski zwrócił się do prezydenta Rosji: Aby powstrzymać śmierć ludzi

- Zniesienie wiz dla Rosjan, odłączenie od SWIFT, całkowita izolacja Rosji, odwołanie ambasadorów, embargo na ropę, zamknięcie przestrzeni powietrznej. Dziś te kwestie muszą być na stole, bo Rosja to zagrożenie dla całej Europy. Musimy działać bez opóźnienia - powiedział.

Zełenski wezwał Europejczyków, aby przybyli do ukraińskich ambasad w ich stolicach i zaoferowali pomoc dla uchodźców. - Żądajcie też od swoich rządów, aby Ukraina otrzymywała więcej - więcej pomocy finansowej, więcej pomocy wojskowej. Ponieważ ta pomoc jest też pomocą dla was - dodał prezydent Ukrainy podkreślając, że Putin może aspirować do ataku na inne kraje.

Następnie Wołodymyr Zełenski zaczął przemawiać po rosyjsku. - Chcę jeszcze raz zwrócić się do Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Walki toczą się w całej Ukrainie. Usiądźmy do stołu negocjacyjnego. Aby powstrzymać śmierć ludzi - apelował.

Na wypowiedź prezydenta zareagował także Kreml. - To jest nowe stwierdzenie. Zwróciliśmy na to uwagę. To raczej pozytywny ruch. Teraz musimy to przeanalizować. Więcej nie mogę jeszcze powiedzieć - poinformował Dmytro Pieskow, którego cytuje portal Ukraińska Prawda.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina. Zgłosił się, żeby wysadzić most - wojsko żegna bohatera

Ukraina. "Jesteście wszystkim, co mamy. Jesteście wszystkim, co chroni nasze państwo"

Na koniec zwrócił się raz jeszcze do Ukraińców. - Teraz chcę zaapelować do Sił Zbrojnych Ukrainy. Stańcie twardo. Jesteście wszystkim, co mamy. Jesteście wszystkim, co chroni nasze państwo - powiedział prezydent.

Po konferencji Wołodymyr Zełenski odpowiedział na zarzut premiera Włoch, który mówił, że próbował rozmawiać z prezydentem Ukrainy, ale się nie dodzwonił. "Dziś o 10:30 przy wejściach do Czernihowa, Hostomla i Melitopola toczyły się ciężkie walki. Ludzie zginęli. Następnym razem spróbuję przesunąć harmonogram wojny, aby porozmawiać z Mario Draghim o określonej godzinie. Tymczasem Ukraina nadal walczy o swoich obywateli" - napisał Zełenski na Twitterze.

Kijów. Rosyjski czołg przejechał po samochodzie osobowym [WIDEO]

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc