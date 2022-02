Ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych poinformował za pośrednictwem Facebooka o śmierci jednego z żołnierzy ukraińskiej armii. W komunikacie napisano, że w detonacji mostu drogowego w pobliżu miasta Geniczesk zginął ukraiński inżynier, marynarz Witalij Skakun. To właśnie on zaproponował, że podłoży ładunki, które pomogły zatrzymać kolumny rosyjskich czołgów z Krymu. Niestety mężczyzna zginął w wyniku eksplozji.

Wojna z Ukrainą. "Jego bohaterski czyn znacząco spowolnił nacisk wroga"

"W tym trudnym dla naszego kraju dniu, kiedy ukraiński lud przeciwstawia się rosyjskim okupantom atakującym ze wszystkich kierunków, jednym z najtrudniejszych miejsc na mapie Ukrainy było to z walkami w pobliżu Krymu. Nasz wróg napotkał na opór jednego marynarza" - zaczyna się wpis Sztabu Generalnego Ukrainy.

"Aby powstrzymać kolumny rosyjskich czołgów, podjęto decyzję o wysadzeniu mostu w mieście Geniczesk. Do wykonania tego zadania zgłosił się inżynier, marynarz Witalij Skakun. Według słów jego ukraińskich braci, Witalij nawiązał z nimi kontakt i poinformował, że czołgi są już przy moście i że wysadza most. Wtedy doszło do eksplozji. Nasz brat zginął. Jego bohaterski czyn znacząco spowolnił nacisk wroga, a jednocześnie umożliwił ukraińskiej jednostce przeniesienie się i zorganizowanie obrony" - napisano dalej.

"Dowództwo Korpusu Piechoty będzie wnioskowało przed wyższym dowództwem o przyznanie odznaczenia państwowego Witalijowi" - czytamy. Na końcu ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojny zwrócił się do Rosjan.

Rosyjscy najeźdźcy, wiedzcie, że ziemia spłonie pod waszymi stopami! Będziemy walczyć tak długo jak żyjemy! I dopóki żyjemy będziemy walczyć!

- napisano na koniec komunikatu.

Ukrainka konfrontuje się z rosyjskim żołnierzem. "Jesteście faszystami"

