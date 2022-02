Rosyjscy żołnierze jechali do Jelni (miejscowość w Rosji w obwodzie smoleńskim), a o ataku na Ukrainę dowiedzieli się w dniu agresji. - Nikt nie myślał, że będziemy zabijać. Nie walczyliśmy, zbieraliśmy informacje - przekazał ukraińskiemu generałowi sierżant Konstiantyn Bujniczew, dowodzący rosyjską brygadą, która się poddała.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie poddali się pod Czernihowem

"Rosyjscy najeźdźcy, mierząc się z oporem ukraińskich obrońców, poddali się" - napisał w czwartek w mediach społecznościowych naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Pod Czernihowem, miastem znajdującym się w północnej części Ukrainy, poddała się cała jednostka wywiadowcza 74. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.

Generał Załużny opublikował w mediach społecznościowych wizerunek sierżanta Kostiantyna Siergiejowicza Bujniczewa, który dowodził brygadą.

W innym oświadczeniu, które także zostało opublikowane w mediach społecznościowych, generał Wałerij Załużny podziękował żołnierzom za walkę o niepodległość Ukrainy. "Dziękuję każdemu z osobna, kto broni naszej ziemi przed rosyjskim okupantem" - napisał.

"Będzie ciężko, ale obronimy się. Rosjanom nie udał się blitzkrieg. Skąpią się we własnej krwi!" - podkreślił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje z frontu. Obrona Charkowa. Cywile bronią kraju

Ukraińskie wojska lądowe zniszczyły około 20 rosyjskich czołgów w obwodzie czernichowskim na północy Ukrainy - podają tamtejsze siły zbrojne. Wcześniej ukraińska armia informowała, że rosyjskie siły próbują zdobyć Kijów, między innymi omijając Czernichów (gdzie ich wojska zostały uszczuplone), a następnie zaatakować stolicę.

Z kolei w charkowskiej leśno-parkowej dzielnicy Piatichatki ukraińskie siły zniszczyły kolumnę rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad - podaje ukraiński Kanał 24, powołując się na serwis Charkow-LIVE. W samym Charkowie władze zaapelowały do mieszkańców o zejście do schronów w związku ze spodziewanym kolejnym rosyjskim nalotem.

"Denazyfikacja" i "demilitaryzacja" Ukrainy. O czym mówił Putin?

Nie tylko zawodowi żołnierze bronią Ukrainy. W samym tylko Kijowie rozdano 18 tysięcy karabinów wraz amunicją - poinformował minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. "Rosyjski atak na nasze państwo na pełną skalę trwa już od 30 godzin. Dzięki bohaterstwu naszych obrońców Ukraina przetrwała pierwszy, najtrudniejszy dzień. Okupanci ponieśli znaczne straty" - napisał w piątek rano na swoim profilu społecznościowym Reznikow.

Jak zapewnił, zachodni sojusznicy w najbliższym czasie dostarczą Ukrainie kolejne partie broni oraz wszelką inną pomoc. W swoim wpisie poinformował również, że tysiące obywateli Ukrainy wstąpiło do Wojsk Obrony Terytorialnej i zachęcił kolejnych do podobnego kroku. Po rozmowie z dowódcą tych wojsk minister wezwał rezerwistów powyżej 60. roku życia, którzy są w dobrej kondycji fizycznej, do zgłaszania się do służby.

"Udało nam się już zapobiec planom rosyjskich okupantów. Teraz ważne jest, aby zdemaskować kłamstwa Kremla. I to będzie koniec dla seryjnego mordercy i gwałciciela, który atakuje sąsiadów. Musimy pokazać światu i obywatelom kraju agresora, że rosyjskie wojska ostrzeliwują pokojowe miasta, zabijają kobiety i dzieci. Ci, którzy milczą, stają się wspólnikami morderców" - napisał.

Minister Reznikow zaapelował również, aby wszelkie materiały dokumentujące rosyjskie zbrodnie, w tym wideomateriały, rozpowszechniać szeroko w mediach społecznościowych. "Na pewno wygramy! Chwała naszym obrońcom! Chwała Ukrainie!" - zakończył minister obrony Ołeksij Reznikow.

