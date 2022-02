Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w piątek z przedstawicielami samozwańczych republik - ługańskiej i donieckiej.

REKLAMA

- Ludność waszych republik była poddawana zastraszaniu, corocznemu ostrzałowi ze strony reżimu kijowskiego, który otwarcie wszedł na drogę rusofobii i ludobójstwa - mówił Ławrow, cytowany przez agencję TASS.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Przez te wszystkie lata nasi zachodni koledzy konsekwentnie osłaniali ukraiński reżim, przymykając oczy na zbrodnie wojenne na ludności cywilnej, przymykając oczy na mordowanie kobiet, dzieci, osób starszych, niszczenie infrastruktury cywilnej i po cichu zachęcając do szybkiego pojawienia się neonazizmu i rusofobii, które ostatecznie pogrążyły kraj w tragedii - dodał.

Atak Rosji. Władimir Putin: Podjąłem decyzję o specjalnej operacji wojskowej

Według Ławrowa "Zachód całkowicie stanął po stronie reżimu kijowskiego w jego wysiłkach, by ostatecznie sabotować i zniszczyć porozumienia mińskie". Szef MSZ Rosji stwierdził także, że Rosja nie mogła być obojętna na prośby separatystów o "pomoc".

Tym samym Ławrow powtórzył promowane przez prezydenta Rosji Władimira Putina fałszywe tezy o "ludobójstwie", którego rzekomo Ukraina miała dopuszczać się na ludności w Donbasie.

- Putin od lat opowiada to niewyobrażalne kłamstwo, aby zapewnić sobie pretekst do wysłania wojsk - tak przed kilkoma dniami komentował mer Kijowa Witalij Kliczko. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz opowieści o rzekomym ludobójstwie nazwał w ubiegłym tygodniu "absurdalnymi".

Zobacz wideo Czy Putin powinien stanąć przed Trybunałem w Hadze odpowiadając za ludobójstwo? Zalewski: Moim zdaniem tak

Ukraina zaatakowana przez Rosję

Tymczasem według międzynarodowych instytucji i organizacji to Rosja może dopuszczać się obecnie ludobójstwa na Ukrainie.

Karim Khan, prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze zapowiedział, że instytucja jest gotowa zbadać przypadki zbrodni wojennych podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Prokurator wyraził również zaniepokojenie inwazją sił rosyjskich.

- Przypominam wszystkim stronom biorącym udział w konflikcie na terytorium Ukrainy, że Trybunał jest gotów zbadać każdy przypadek ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości czy zbrodni wojennych - czytamy w oświadczeniu Karima Khana.

Haga. Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje na sytuację w Ukrainie

Ukraińska parlamentarna komisarz do spraw praw człowieka Ludmiła Denisowa oceniła z kolei, że działania Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy oraz przez poprzednie 8 lat "zbrojnej agresji" to ludobójstwo narodu ukraińskiego i największe naruszenie praw człowieka i prawa międzynarodowego we współczesnej historii Europy.

Ludmiła Denisowa wezwała też społeczność międzynarodową do nałożenia na Rosję jak najostrzejszych sankcji i zwiększenie nacisku na Federację Rosyjską, aby natychmiast zaprzestała działań wojennych i łamania praw człowieka na Ukrainie.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc