Ukrainka konfrontuje się z rosyjskim żołnierzem. "Jesteście okupantami, wrogami" - "Tak"

W czwartek media społeczne obiegło nagranie Ukrainki z miasta Geniczesk, która podeszła do rosyjskiego żołnierza. Odważna kobieta zapytała wojskowego o to, po co przyjechał do jej kraju. Na nagraniu słychać, że jest bardzo zdenerwowana i mówi podniesionym głosem.

Geniczesk. Ukrainka podeszła do rosyjskiego żołnierza. "Co do cholery tutaj robicie?!"

Na Twitterze pojawiło się już tłumaczenie rozmowy, jaka miała miejsce w Geniczesku. Brzmi ona następująco:

Kobieta - Kim jesteś?



Żołnierz - Mamy tu ćwiczenia. Proszę iść tędy.



Kobieta - Jakiego rodzaju ćwiczenia? Jesteś Rosjaninem?



Żołnierz - Tak.



Kobieta - To co do cholery tutaj robicie?!



Żołnierz - Na ten moment, nasza rozmowa do niczego nie prowadzi.



Kobieta - Jesteście okupantami, jesteście faszystami! Co do cholery robicie na naszej ziemi, z tymi karabinami? Weź te nasiona i połóż je w swoich kieszeniach. Przynajmniej słoneczniki (narodowy kwiat Ukrainy) wyrosną, kiedy tu wszyscy spoczniecie.



Żołnierz - Na ten moment, nasza rozmowa do niczego nie prowadzi. Nie eskalujmy tej sytuacji. Proszę.



Kobieta - Jakiej sytuacji? Włóż nasiona słonecznika do swoich kieszeni, proszę. Spoczniecie na tej ziemi z nasionami. Wkroczyliście do mojego kraju, rozumiesz? Jesteście okupantami, wrogami.



Żołnierz - Tak.



Kobieta - Mówię Ci, od tego momentu jesteś przeklęty.



Żołnierz - Teraz mnie posłuchaj...



Kobieta - Już cię słuchałam.



Żołnierz - Nie eskalujmy tej sytuacji. Proszę iść.



Kobieta - Jak to nie eskalować dalej? Przyjechaliście tutaj nieproszeni, ścierwa.

Na nagraniu poniżej widać nagranie, które zrobiła kobieta rozmawiająca z żołnierzem.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc