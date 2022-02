Wojna z Ukrainą. Pierwsza dama zabrała głos: Dzisiaj nie będę płakać i panikować. Kocham was!

W czwartek 24 lutego o godzinie 4 polskiego czasu nastąpił atak Rosji na Ukrainę. W piątek media obiegły doniesienia o bombardowaniu Kijowa i walk, jakie toczą się na obrzeżach tego miasta. Wywiad podaje bowiem, że Rosja chce zmusić przedstawicieli władz Ukrainy do podpisania "traktatu pokojowego". Może wówczas dojść do podziały Ukrainy na dwie części.

Rosja ma plan przejęcia Kijowa. "Ukraina podzielona na dwie części"

Wojna z Ukrainą. Olena Zełenska zabrała głos: Widzę wasze posty i filmy. I wiecie co? Jesteście niesamowici!

Głos w sprawie wojny zabrał nie tylko Wołodymyr Zełenski, ale także jego żona. Pierwsza dama zamieściła na swoim Instagramie poruszający wpis.

"Mój drogi narodzie! Ukraińcy! Patrzę dziś na was. Na wszystkich, których widzę w telewizji, na ulicach, w internecie. Widzę wasze posty i filmy. I wiecie co? Jesteście niesamowici!" - zaczęła Olena Zełenska.

"Jestem dumna, że mieszkam z wami w tym samym kraju. Mówi się, że wielu ludzi to tłum. Ale to nie o nas. Bo wielu Ukraińców to nie zwykły tłum. To jest armia! Dzisiaj nie będę płakać i panikować. Będę spokojna i pewna siebie. Patrzą na mnie moje dzieci. Będę obok nich. Obok mojego męża i także z tobą. Kocham was! Kocham Ukrainę!" - napisała pierwsza dama Ukrainy.

Pod wpisem pierwszej damy pojawiły się komentarze z podziękowaniami, wsparciem i modlitwami o pokój na Ukrainie.

Olena Zełenska urodziła się w 1978 roku w Krzywym Rogu. Z wykształcenia jest architektem, jednak zawodowo spełnia się jako pisarka i autorka tekstów komediowych dla kabaretu "Studio Kwartał 95", której członkiem był także jej mąż. Wyszła za Wołodymyra w 2003 roku. Para ma dwójkę dzieci: córkę i syna. Początkowo Olena nie chciała angażować się w kampanię prezydencką, jednak ostatecznie zrezygnowała z zawodu i wsparła męża w walce o prezydenturę. Jest też aktywną pierwszą damą. W wywiadach i wystąpieniach podkreśla przede wszystkim równouprawnienie, zrównanie płac kobiet i mężczyzn czy poprawę polityki zdrowotnej.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc