- Prezydent Putin zdecydował się na masową ofensywę i chce wymazać Ukrainę z mapy - ocenił szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian w piątek na antenie radia France Inter. Poinformował, że obecnie walki toczą się głównie na wschodzie i południu kraju oraz w okolicach Kijowa. Minister Le Drian stwierdził, że jest "zaniepokojony" potencjalną rosyjską ofensywą wobec Mołdawii i Gruzji.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Francji: Bezpieczeństwo prezydenta Zełenskiego jest kluczowe

Francuski minister spraw zagranicznych odniósł się do doniesień na temat możliwej ewakuacji prezydenta Włodymyra Zełenskiego z ukraińskiej stolicy. - Bezpieczeństwo prezydenta Zełenskiego jest kluczowym elementem. Jesteśmy w stanie mu pomóc, ale ważne jest, aby pozostał na stanowisku - oświadczył Jean-Yves Le Drian.

Wcześniej francuska ministerka obrony narodowej Florence Parly poinformowała, że Francja przyspieszy plany rozlokowania swoich wojsk w Rumunii w ramach NATO. Wykluczyła wysłanie francuskich żołnierzy na Ukrainę, ale poinformowała, że Paryż przekaże Ukrainie defensywny sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną. W czwartek francuskie władze zakomunikowały, że nałożą "drastyczne i potężne" sankcje wobec rosyjskich oligarchów posiadających konta bankowe i nieruchomości we Francji.

Ukraiński minister obrony poinformował, że w ciągu ostatniej doby, w drugim dniu inwazji Rosji na Ukrainę, Rosjanie zaatakowali 33 obiekty cywilne na Ukrainie. Nad ranem siły rosyjskie uderzyły w Kijów - najpierw były naloty, obecnie docierają tam siły lądowe - w tym żołnierze w wozach bojowych przejętych od Ukraińców, przebrani w ukraińskie mundury. Rosyjski konwój dotarł już do kijowskiej dzielnicy Obołoń. Toczą się tam walki. Ukraiński MON apeluje do mieszkańców o używanie koktajli Mołotowa, by "zneutralizować okupanta". Wzywa też do ostrożności i niewychodzenia z domu.

