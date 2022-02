"Ukraińska Prawda" podała, że źródła wywiadowcze znają już rosyjski plan przejęcia stolicy kraju. Celem Rosjan jest nasilenie ataków wzdłuż granicy miasta, aby wojska mogły wjechać do Kijowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraińcy uciekają od wojny. "Pójdziemy tam, gdzie będą otwarte drzwi"

Wywiad Ukrainy. Kraj może zostać podzielony na dwie części

Plan Rosji zakłada przejęcie jednego z lotnisk w Kijowie i wykorzystanie grup sabotażowych, aby pozbawić miasto prądu i łączności. O rosyjskich sabotażystach mówił też już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Efektem tych działań ma być wywołanie powszechnej paniki w Kijowie.

Aby wywołać większy strach wśród mieszkańców, zaplanowane są podpalenia i grabieże. Chaos ma spowodować, że niekontrolowane kolumny uchodźców z Kijowa zablokują autostrady, co utrudni ruchy wojsk.

Wojna z Ukrainą. Zełenski: W Kijowie pojawili się rosyjscy sabotażyści

Celem ataku będą także rządowe strony internetowe - do czego już dochodzi. Następnie rosyjska armia ma zatrzymać kierownictwo państwa (nie sprecyzowano kogo dokładnie, jednak prezydent Ukrainy przekazał w wystąpieniu telewizyjnym, że jest celem numer jeden) i zmuszenie przedstawicieli Ukrainy do podpisania porozumienia pokojowego na warunkach rosyjskich. Rosja ma to osiągnąć grożąc dużymi stratami wśród ludności cywilnej.

Według wywiadu Ukraina może zostać podzielona na dwie części, tak jak Niemcy Wschodnie i Zachodnie.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina. Siły rosyjskie wkroczyły do dzielnicy Obołoń w Kijowie

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc