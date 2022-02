Trwa wojna w Ukrainie. Drugi dzień rosyjska armia nie ustaje w atakach, a jej najważniejszym celem jest zdobycie Kijowa. Jeszcze przed rozpoczęciem inwazji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zwróci się o konsultacje w zw. z Memorandum Budapesztańskim o Gwarancjach Bezpieczeństwa z grudnia 1994 r. Być może gdyby Zachód wówczas nie postawił naszym wschodnim sąsiadom ultimatum zmuszającego ich do podpisania porozumienia, dziś do wojny by nie doszło.

Ukraina lat 90' była trzecią siłą nuklearną świata

Ukraina była kiedyś trzecim mocarstwem atomowym, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Było to związane z wcześniejszą przynależnością Ukrainy do Związku Radzieckiego. Po jego upadku nasi wschodni sąsiedzi odziedziczyli 176 strategicznych i ponad 2500 taktycznych rakiet atomowych.

Ukraina mogła zatrzymać broń atomową, ale kody potrzebne do odpalenia tych rakiet z głowicami mieli Rosjanie i przygotowanie ich do własnego użytku wymagałoby od Ukrainy kosztownych nakładów sięgających miliardów dolarów. Zachodowi, a przede wszystkim Rosji nie podobało się, że Ukraina jest w posiadaniu broni nuklearnej, dlatego zagrożono jej izolacją na arenie międzynarodowej, gdyby chciała pozostawić ten arsenał przy sobie.

Ostatecznie Ukraina ugięła się pod presją, a w jej imieniu porozumienie podpisał ówczesny prezydent Leonid Kuczma. Po stronie rosyjskiej podpis złożył prezydent Borys Jelcyn, a jeśli chodzi przedstawicieli Zachodu, to byli to prezydent USA Bill Clinton oraz premier Wielkiej Brytanii John Major.

Memorandum Budapesztańskie. Co gwarantowało Ukrainie?

Memorandum Budapesztańskie podpisano 5 grudnia 1994 roku na szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W dokumencie tym USA, Wielka Brytania i Rosja poparły decyzję ukraińskiego rządu o przystąpieniu do traktatu antyatomowego. Zagwarantowały m.in. respektowanie niepodległości i "istniejących granic" Ukrainy.

Podobne porozumienia podpisały tego samego dnia byłe republiki sowieckie, czyli Białoruś i Kazachstan. 20 lat temu Memorandum Budapeszteńskie oznaczało zakończenie długoletnich rokowań między państwami powstałymi w wyniku rozpadu ZSRR i czołowymi zachodnimi mocarstwami atomowymi.

Do tej pory nie doszło do oficjalnej integracji Ukrainy z Europą. Nasi wschodni sąsiedzi nie zostali ani członkami NATO, ani Unii Europejskiej. Tym samym Ukraina w obliczu inwazji Rosji została pozostawiona bezbronna. Pozbyła się broni jądrowej, ale obiecane w zamian za to gwarancje z Memorandum Budapesztańskiego jej nie chronią.

