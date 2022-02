Ukraina. Bombardowanie i alarm w Kijowie. Rosyjskie konwoje przemieszczają się w stronę stolicy

"Uwaga! Ogłoszono alarm lotniczy! Natychmiast udaj się do najbliższego schronu" - napisano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Podano także listę miejsc, w których mieszkańcy Kijowa mogą szukać schronienia. Schrony znajdują się między innymi w metrze.

Wojna z Ukrainą. Rosjanie zaczęli bombardować Kijów. Mieszkańcy uciekają do schronów

Nad ranem Rosjanie rozpoczęli bombardowanie Kijowa. Jak przekazał Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Ukrainy, rosyjskie drony zrzucają bomby na miasto. Część pocisków trafia też w budynki mieszkalne. Wcześniej Władimir Putin zapewniał, że atak skierowany jest tylko na cele wojskowe.

Ukraińskie ministerstwo obrony podaje, że rosyjski konwój wojskowy "w szybkim tempie" przemieszcza się w stronę Kijowa. Z kolei Stany Zjednoczone ostrzegają, że rosyjskie wojska są teraz około 30 km od Kijowa.

Ministerstwo Obrony Ukrainy ostrzega - na czele rosyjskiego konwoju są ciężarówki przejęte od ukraińskich sił i wojskowi w ukraińskich mundurach.

Alarm przeciwlotniczy wydano w piątek rano także we Lwowie. Mer miasta zaapelował do mieszkańców, aby udali się do schronów.