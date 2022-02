W czwartek 24 lutego o godzinie 4 polskiego czasu Rosja zaatakowała Ukrainę. Chociaż Władimir Putin nazwał to "specjalną operacją wojskową w Donbasie", to działania wyszły poza teren prorosyjskich republik Doniecka i Ługańska. Rosyjska armia zaatakowała obiekty w Kijowie, Odessie, Czarnobylu czy okolicach Lwowa. W starciach ucierpieli także cywile.

Wojna z Ukrainą. Mieszkańcy Charkowa i Kijowa uciekli do schronów

ONZ szacuje, że w ostatnich godzinach z domów uciekło około 100 tysięcy Ukraińców. Oficjalne dane na pierwszą dobę ataku są takie, że w atakach Rosji zginęło 57 mieszkańców Ukrainy a 169 osób odniosło obrażenia.

Mieszkańcy Ukrainy próbują uciekać z miast lub szukać schronów. Ostatnią noc na stacjach metra spędzili m.in. mieszkańcy Charkowa i Kijowa. Setki osób rozłożyły na podłodze i w wagonach pociągów prowizoryczne posłania. Na zdjęciach widać osoby, które leżą obok siebie skulone na podłodze. Widać przestraszone dzieci, płaczących ludzi i zwierzęta domowe, które także zostały zabrane do schronów.

Ukraina. Bombardowanie i alarm w Kijowie. MON: Rosyjskie konwoje w mundurach ukraińskich żołnierzy

- Nie chcemy być częścią Rosji ani żadnego innego kraju. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę - powiedziała ze łzami w oczach kobieta, która zeszła do schronu w Charkowie. Noc w metrze spędzili też mieszkańcy Kijowa, gdzie w piątek nad ranem ponownie zawyły syreny przeciwlotnicze. Ludzie ponownie więc uciekli do schronów, obawiając się rosyjskiego ostrzału.

"Dzisiejszego ranka samotnie bronimy naszego państwa. Podobnie jak wczoraj, najpotężniejsze siły świata patrzą z daleka"

Przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony ostrzegł, że rosyjskie siły mogą dotrzeć do obszarów tuż przy Kijowie jeszcze w piątek 25 lutego. - Dzisiejszego ranka samotnie bronimy naszego państwa. Podobnie jak wczoraj, najpotężniejsze siły świata patrzą z daleka. Czy Rosję przekonały wczorajsze sankcje? Słyszymy na niebie i widzimy na ziemi, że to nie wystarczy - mówił w piątek rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W piątek także burmistrz Lwowa wezwał mieszkańców miasta, aby ukryli się w schronach. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Lwów. Włączono syreny alarmowe, mieszkańcy schodzą do schronów

