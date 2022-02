Wojna w Ukrainie. Mężczyźni w wieku 18-60 lat z zakazem wyjazdu z kraju

Około godziny 4 nad ranem Kijowem wstrząsnęło kilka eksplozji. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksij Gonczarenko poinformował, że Siły Zbrojne zestrzeliły wrogi samolot w pobliżu Kijowa. Z kolei białoruski portal Nexta podał, iż maszyna spadła na dzielnicę mieszkalną. Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział, że w wyniku wybuchu ranne zostały co najmniej 3 osoby, z których jedna jest w stanie ciężkim. Ratownicy nadal pracują na miejscu tragedii i nie wykluczają, że budynek mieszkalny może się zawalić.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zalewski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (25.02)

Wojna na Ukrainie. Mężczyźni w wieku od 18 do 60 roku życia nie mogą opuszczać kraju

Uchodźcy z Ukrainy mogą legalnie przebywać na terytorium Polski. Ukraińcy mogą wjeżdżać do Polski w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego. Wówczas ich legalny pobyt w Polsce trwa do 90 dni. W różnych przypadkach ten pobyt może zostać przedłużony, a władze naszego kraju podkreślają, iż osoby bez dokumentów również będą przyjmowane na podstawie zgody Komendanta Głównego SG.

We czwartek wieczorem w związku ze stanem wojennym wprowadzonym w Ukrainie szef lwowskiego urzędu celnego Daniił Mieńszykow zapowiedział, że Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat nie będą mogli wyjechać z kraju.

- Pilne zawiadomienie! Do wiadomości obywateli! Ze względu na stan wojenny mężczyźni – obywatele Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat nie zostaną wypuszczeni z naszego kraju – czytamy w oświadczeniu, opublikowanym na Facebooku. Mieńszykow zaapelował również, aby nie wywołać paniki i nie próbować na własną rękę przekraczać granicy.

Gorzkie słowa Zełenskiego. "Nie są gotowi przyjąć nas do NATO"

"Najdalej idący pakiet sankcji w historii Unii Europejskiej"

W nocy z czwartku na piątek zakończył się unijny szczyt, poświęcony agresji Rosji na Ukrainę. - Szefom państw i rządów udało się zbudować i utrzymać jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii Unii Europejskiej - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Unijne sankcje dotyczą m.in. wyłączenia z możliwości finansowania 70 proc. rynku bankowego i ograniczenia w dostępie do pieniędzy dla bardzo wielu sektorów.

Na razie głowy państw UE nie były jednomyślne w sprawie odcięcia Rosji od systemu bankowości SWIFT, który pozwala na wykonywanie transferów finansowych między bankami na całym świecie. Brak możliwości korzystania z tego systemu byłby poważnym ciosem dla rosyjskiej gospodarki. Szef naszego rządu wyjaśnił, ze temat był poruszany, lecz nie wszyscy byli za wdrożeniem tego pomysłu.

- Bardzo wielu liderów podziela pogląd, że trzeba wyłączyć Rosję z systemu SWIFT(...), ale do uchwalenia sankcji potrzebna jest jednomyślność i dzisiaj jeszcze na ten moment rzeczywiście takiej jednomyślności w stosunku do tego bardzo daleko posuniętego działania związanego z systemem płatniczym nie było - powiedział Morawiecki i dodał, że do takiej jednomyślności "jest blisko". Przeciwnikiem takiego rozwiązania był m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który stwierdził, że "to nie powinno być częścią drugiego pakietu sankcji przeciwko Rosji".

Atak na Kijów. Ukraińcy wysadzili most w Iwankowie. Zatrzymano kolumnę rosyjskich czołgów

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

https://www.facebook.com/PCPM.NGO/posts/4897929046952704

https://pcpm.org.pl/ukraina