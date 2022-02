Najwięcej Rosjan wyszło na ulice stolicy. To właśnie w Moskwie funkcjonariusze zatrzymali aż 1000 osób, którzy protestowali przeciwko wojnie z Ukrainą. W Petersburgu aresztowano natomiast około 400 demonstrujących. W sumie w czwartek 24 lutego antywojenne protesty odbyły się w 55 miastach w Rosji.

Rosjanie protestują przeciwko wojnie z Ukrainą. Wyszli na ulice 55 miast

Wcześniej do Rosjan apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To właśnie on poprosił mieszkańców tego kraju o protesty przeciwko działaniom Władimira Putina.

Dziennikarz Al Jazeera wziął udział w proteście w Petersburgu. Rozmawiał z protestującymi, którzy poprosili o anonimowość. - Jak długo potrwa ta wojna? Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co ten człowiek (Putin - red.) zrobi dalej - powiedział reporterowi jeden z manifestujących.

W Petersburgu, gdzie urodził się Władimir Putin, protest był wyjątkowo głośny. "Putin jest zabójcą! Putin to hańba Rosji!", "Ukraina! Ukraina!", "Policja z ludźmi, nie służ potworowi!", "Ukraina nie jest naszym wrogiem!", "Rosjanie przeciwko wojnie!" - krzyczeli uczestnicy protestów.

Przed zatrzymaniami manifestujący próbowali też rozmawiać z funkcjonariuszami. - Dlaczego nie jesteście z nami? Jeśli ta wojna będzie trwać, to wy będziecie musieli walczyć i umrzeć - mówiła kobieta do policjantów. Gdy funkcjonariusze zatrzymali pierwszego uczestnika protestów, pozostali zaczęli krzyczeć: "Wstyd!", "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!". - Mój przyjaciel został zatrzymany za nic, po prostu stał im na drodze - powiedział jeden z mężczyzn, a następnie dodał z goryczą: - Przynajmniej w autobusie jest cieplej. Policja kilkukrotnie próbowała rozgonić manifestacje. Wówczas protestujący schodzili do przejść podziemnych i protestowali po drugiej stronie ulicy.

"My, posłowie wybrani przez lud, bez wątpliwości potępiamy atak armii rosyjskiej na Ukrainę"

Ponad stu deputowanych miejskich z Moskwy, Petersburga, Samary, Riazania i innych miast podpisało list otwarty do obywateli Rosji. "My, posłowie wybrani przez lud, bez wątpliwości potępiamy atak armii rosyjskiej na Ukrainę. To niezrównane okrucieństwo, dla którego nie ma i nie może być usprawiedliwienia" - pisali politycy.

Antywojenne oświadczenia wydali też rosyjscy dziennikarze, celebryci, sportowcy i pisarze. Wspólne oświadczenia podpisali przede wszystkim dziennikarze niezależnych mediów, ale także część reporterów, którzy współpracują z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Do tej pory pod petycją rosyjskich obrońców praw człowieka podpisało się 382 tys. osób.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie.

