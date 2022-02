Rosyjskie wojska zajęły elektrownię atomową w Czarnobylu i przetrzymują jej personel. Do przejęcia kontroli nad elektrownią doszło w czwartek po południu. Ukraińskie władze alarmują, że zajęcie elektrowni, w której w 1986 roku doszło do największej tego typu katastrofy nuklearnej, jest zagrożeniem bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale i Europy. Rosyjskie źródła twierdzą, że chcą kontrolować Czarnobyl, by odstraszyć NATO przed ewentualną interwencją na Ukrainie. Czarnobyl leży przy granicy z Białorusią i to stamtąd został zaatakowany.

PAA o przejęciu elektrowni atomowej w Czarnobylu: Nie doszło do żadnych zniszczeń

W czwartek Państwowa Agencja Atomistyki przekazała, że otrzymała informacje od "ukraińskiego urzędu dozoru jądrowego w ramach międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych (ang. USIE), że o godz. 17.00 wszystkie obiekty na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zostały przejęte przez obce siły zbrojne".

PAA dodała, że "nie odnotowano ofiar ani nie doszło do żadnych zniszczeń". Agencja zapewnia, że "pozostaje w stałym kontakcie z urzędem dozoru jądrowego Ukrainy (ang. State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine)".

Agencja, po przejęciu elektrowni przez Rosję, nie odnotowała żadnych zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

"PAA prowadzi stały monitoring sytuacji radiacyjnej w kraju. Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (ang. Permanent Monitoring Station - PMS) publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Agencji" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Państwową Agencję Atomistyki.

Elektrownia w Czarnobylu jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Dostęp do bloków energetycznych elektrowni w Czarnobylu mieli tylko pracownicy czuwający nad wygaszonymi już reaktorami - pilnowali bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Paliwo jądrowe, które znajduje się w nieczynnych reaktorach, nadal bowiem stanowi potencjalne niebezpieczeństwo.

Wojna w Ukrainie - najważniejsze informacje

W czwartek nad ranem doszło do ataku Rosji na Ukrainę. Z najnowszych informacji wynika, że od rozpoczęcia inwazji zginęło 137 Ukraińców. Poinformował o tym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński. Prezydent ogłosił stan powszechnej mobilizacji w kraju i wprowadził stan wojenny, w związku z tym mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju. W wystąpieniu telewizyjnym prezydent Ukrainy przekazał, że Rosja zaatakowała cały kraj, ale ukraińska armia skutecznie odpierała te ataki.

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojsko zaatakowało Kijów przy użyciu rakiet samosterujących lub balistycznych - przekazała agencja Interfax. W odpowiedzi siły ukraińskie uruchomiły w mieście systemy obrony przeciwlotniczej i udało się im zestrzelić jeden rosyjski samolot.

Z kolei białoruski kanał NEXTA, powołując się na informacje z ukraińskiej armii, poinformowałaś, że rosyjskie czołgi zmierzają w kierunku Kijowa.

