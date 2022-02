Ukraina zaatakowana przez Rosję. Zełenski: Najpotężniejsze siły świata patrzą z daleka

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w piątek rano, że sankcje nałożone na Rosję są niewystarczające. W telewizyjnym oświadczeniu wskazywał, że nie zatrzymały one rosyjskiej agresji na jego kraj. Mówił, że świat nadal z daleka obserwuje to, co dzieje się w Ukrainie.

