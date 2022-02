Lwów. Włączono syreny alarmowe, mieszkańcy schodzą do schronów. "Musimy być jak lwy"

Zobacz wideo Ukraińcy uciekają od wojny. "Pójdziemy tam, gdzie będą otwarte drzwi"

"Lwów! Mieszkańcy, musicie iść do schronów! Właśnie zabrzmiała syrena, która oznacza alarm przeciwlotniczy" - napisał na Facebooku burmistrz Lwowa Andrij Sadowy. Według białoruskiego kanału NEXTA w piątek 25 lutego rano syreny alarmowe rozbrzmiały ponownie w Kijowie.

Wojna z Ukrainą. Alarm przeciwlotniczy we Lwowie. Mieszkańcy uciekają do schronów

"Syreny przeciwlotnicze zostały włączone w Kijowie. Ogłoszono zagrożenie z powietrza! Po usłyszeniu dźwięku syren administracja miasta zaleca zostawić wszystko i pobiec do najbliższego schronu" - podaje NEXTA.

W czwartek Andrij Sadowy rozmawiał też z portalem politico.eu. Mer tego miasta przyznał, że od rana dworce kolejowe i autobusowe były przepełnione, a wiele osób próbowało zdobyć bilety, by wyjechać ze Lwowa. Wielu Ukraińców przyjechało też do Lwowa z innych miast, położonych głównie na wschodzie tego kraju. Do miasta przyjechało też około 200 dyplomatów, którzy opuścili placówki dyplomatyczne w Kijowa. Są to pracownicy ambasad: USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Holandii, Izraela czy Danii.

"Kijów jest sercem Ukrainy, ale Lwów jest jej duszą"

Od 24 lutego we Lwowie nie działają szkoły. Miasto apelowało też do mieszkańców o to, by pozostali w domach. Andrij Sadowy przyznał wówczas, że władze przygotowują się na najgorsze scenariusze. - Musimy całkowicie odbudować nasz styl życia, nauczyć się strzelać i zdobyć umiejętności medyczne. Rosja nigdy nie będzie pokojowym sąsiadem. Musimy być jak lwy - mówił w rozmowie z POLITICO burmistrz Lwowa.

- Kijów jest sercem Ukrainy, ale Lwów jest jej duszą - podkreślił dalej Sadowy.

