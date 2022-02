Wojna w Ukrainie. Minister zdrowia: Rosyjscy okupanci ostrzeliwują szpitale. "Haniebny czyn"

Zobacz wideo Ukraińcy uciekają od wojny. "Pójdziemy tam, gdzie będą otwarte drzwi"

O ataku na szpitale poinformował na Facebooku ukraiński minister zdrowia. "Rosyjscy okupanci ostrzeliwują szpitale. To jest bezpośrednie pogwałcenie Konwencji Genewskiej przez wojska rosyjskie!" - napisał Wiktor Laszko, podkreślając, że to "czyn haniebny". "Takie działania stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludności cywilnej oraz są sprzeczne z normami międzynarodowego prawa humanitarnego. Placówki medyczne i pracownicy służby zdrowia mają ratować życie, a nie ginąć" - zaznaczył polityk.

Atak Rosji na Ukrainę. Ostrzeliwane szpitale

"Nasze szpitale i zespoły ratownictwa medycznego są w pełnej gotowości, pracują we wszystkich regionach i zapewnią opiekę w każdych okolicznościach. Jesteśmy dumni z odwagi i poświęcenia każdego pracownika służby zdrowia. Na pewno wygramy!" - dodał Wiktor Laszko.

Ukraina wciąż jest atakowana z północy, ze wschodu i z południa, zarówno z lądu, jak i z powietrza. Rozkaz do ataku wydał Władimir Putin. W czwartek ukraiński prezydent zaapelował do światowych liderów o pomoc. - Ukraińska armia, straż graniczna, siły policji i służb specjalnych powstrzymały ataki wroga. Językiem konfliktu można to nazwać operacyjną pauzą - poinformował. - Jeśli wy, szanowni europejscy przywódcy, szanowni światowi liderzy wolnego świata, nie pomożecie nam dziś, nie pomożecie zdecydowanie Ukrainie, to jutro wojna zapuka do waszych drzwi - powiedział Wołodymyr Zełenski.

- Niestety odnieśliśmy straty, straty wśród naszych bohaterów. Wzięliśmy do niewoli rosyjskich żołnierzy, których w tej chwili opatrują nasi lekarze. Zniszczyliśmy dużo rosyjskich samolotów i sprzętu pancernego - podkreślił.

