Zobacz wideo Boris Johnson o nowych sankcjach nałożonych na Rosję i Białoruś

W czwartek wieczorem czasu polskiego Joe Biden przemawiał podczas konferencji prasowej. - Putin rozmieścił ponad 175 tys. żołnierzy, sprzęt, szpitale polowe, zapasy krwi przy granicy. (...) Przez całe tygodnie ostrzegaliśmy przed tym, co się dzieje - powiedział, dodając, że tłumaczenia Moskwy o rzekomym ataku Ukrainy są "niedorzeczne". - W ostatnich tygodniach widzieliśmy zwiększenie wymiany ognia w Donbasie. Rząd rosyjski przeprowadzał ataki cybernetyczne. Widzieliśmy teatrzyk w Moskwie, w czasie którego Putin osądzał Ukrainę o ludobójstwo i broń biologiczną - zaznaczył.

REKLAMA

- Putin jest agresorem, wybrał tę wojnę, a teraz on i jego kraj poniosą konsekwencje. Wprowadzam nowe, silne sankcje na to, co może być eksportowane do Rosji. To doprowadzi do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji teraz i długoterminowo - poinformował Joe Biden. - USA nie wprowadzają sankcji same. Od miesięcy tworzymy koalicję reprezentującą ponad połowę światowej gospodarki. Wszyscy pomagają nam wzmocnić naszą reakcję. (...) Ograniczamy możliwości Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, funtach i jenach, zmniejszymy ich zdolności finansowania i rozwijania własnej armii, narzucimy poważne sankcje - zaznaczył.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Nieoficjalnie: Prezydent Turcji ma przyjechać do Polski

"Putin będzie wyrzutkiem na arenie międzynarodowej"

Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone blokują działalność czterech największych rosyjskich banków w USA. - Zamrażamy ich środki w USA. Nasze sankcje obejmują również oligarchów, ich rodziny, osoby, które mają korzyść z rosyjskich działań w Ukrainie. Nadal będziemy zwiększać listę tych nazwisk - podkreślił Biden. - Odcięliśmy największy bank Rosji od systemu finansowego USA. Zamroziliśmy zagraniczne aktywa drugiego największego rosyjskiego banku VTB. Dodajemy do listy kolejne nazwiska należące do rosyjskich elit, które zostaną objęte sankcją. Najmocniejsze nasze działania przyjdą z czasem, jak będziemy zmniejszać dostęp Rosji do finansowani i technologii do sektorów strategicznych. (...) Odetniemy około połowy importu wysokotechnologicznego dla Rosji. To uderzy bardzo mocno w ich zdolność modernizacji wojska, bardzo mocno ograniczy przemysł lotniczy, w tym programy kosmiczne. Będzie to potężne uderzenie w długoterminowe plany Putina - dodał.

Jak zapowiedział, NATO będzie zwiększać środki na działania defensywne. - Jednocześnie podkreślam, że siły USA nie biorą i nie wezmą czynnego udziału w konflikcie na Ukrainie. Będziemy natomiast bronić granic NATO - podkreślił. - Nie mam zamiaru rozmawiać z Putinem. (...) Agresja Putina wobec Ukrainy będzie kosztować Rosję bardzo dużo. Dopilnujemy tego. Putin będzie wyrzutkiem na arenie międzynarodowej - zapewnił Joe Biden.

Rozdarty Izrael poparł Ukrainę. Reakcja Rosji błyskawiczna