Wojna w Ukrainie. Rosyjskie siły zdobyły elektrownię w Czarnobylu. Pracownicy wzięci jako zakładnicy

O godz. 16:00 czasu polskiego Wołodymyr Zełeński informował, że rosyjskie siły próbują przejąć tereny w Czarnobylu. "Nasi żołnierze robią wszystko, by tragedia z 1986 roku nie powtórzyła się" - zapewniał. O tym, że rosyjskie wojska wkroczyły do strefy czarnobylskiej z terytorium Białorusi poinformował też doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. "Gwardia Narodowa strzegąca składowiska niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych stawia zaciekły opór. Jeśli składowisko odpadów nuklearnych zostanie zniszczone w wyniku ostrzału artylerii, to pył radioaktywny może pokryć tereny Ukrainy, Białorusi i krajów Unii Europejskiej" - napisał. "Ciężkie walki między nimi a ukraińskimi żołnierzami strzegącymi składowania odpadów radioaktywnych. To absolutne szaleństwo" - relacjonowała dziennikarka Hanna Liubakova.

Elektrownia w Czarnobylu zdobyta

Dwie godziny później pojawiły się doniesienia o tym, że teren elektrowni w Czarnobylu został zajęty przez siły rosyjskie, a jej personel jest przetrzymywany jako zakładnicy. Tę informację potwierdził doradca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak w komentarzu dla portalu Ukraińska Prawda.

"Zagraża to bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale także Europy" - napisała w mediach społecznościowych doradczyni dowódcy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Alena Szewcowa.

Rosyjskie siły przejęły kontrolę także nad znajdującym się niecałe 10 kilometrów od Kijowa lotniskiem w Hostomlu. Informację potwierdził doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Wcześniej informowano, że na lotnisku wylądowało 20 rosyjskich śmigłowców KA-52 i Mi-8.

