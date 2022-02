Dmitrij Pieskow stawia warunki Ukrainie. "Moskwa jest gotowa do negocjacji"

W czwartek o godz. 4:00 czasu polskiego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni.

REKLAMA

Zobacz wideo Protest pod ambasadą Rosji w Warszawie

Dmitrij Pieskow: Moskwa gotowa do negocjacji

Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina Dmitrij Pieskow w czwartek stwierdził, że "Kreml nie widzi przeszkód w zorganizowaniu rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale tylko wtedy, gdy Ukraina będzie gotowa do rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa Moskwy". Słowa rzecznnika cytowała RIA Nowosti.

Swoją wypowiedzią rzecznika prezydenta po raz kolejny powielał propagandowe stwierdzenia Władimira Putina o tym, jakoby to Ukraina miała stwarzać zagrożenie dla Rosji. Pieskow powiedział też, że Władimir Putin ma już swoją wizję tego, czego Rosja będzie oczekiwać od Ukrainy, aby "problemy zostały rozwiązane".

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wojna w Ukrainie. SG: Będziemy przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową

- Sformułowaliśmy to dość jasno: to jest status neutralny, to jest rezygnacja z systemów uzbrojenia. Tutaj pojawia się pytanie, czy kierownictwo Ukrainy jest na to gotowe - dodał Pieskow.

Wojna w Ukrainie

W czwartek o godz. 4:00 rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Z doniesień ukraińskich władz wynika, że od rana w kraju doszło do ponad dwustu zdarzeń - m.in. ostrzałów z powietrza czy starcia żołnierzy. Zginęło już co najmniej kilkadziesiąt osób.

W Ukrainie wprowadzony został stan wojenny i zmobilizowano rezerwistów. Prezydent Wołodymyr Zełenski obiecał, że każdy chętny dostanie broń. W czwartek Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Wcześniej władze zaapelowały o jak najszybszy wyjazd wszystkich Ukraińców z Rosji.

Wojna w Ukrainie. List otwarty rosyjskich dziennikarzy. "Wyrażamy sprzeciw"

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc