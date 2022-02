W czwartek w Kijowie og這szono alarm przeciwlotniczy. W豉dze ukrai雟kiej stolicy zaapelowa造 do mieszka鎍闚, aby ci udali si do schron闚 - przekaza mer miasta Witalij Kliczko. Podobne apele wystosowa造 w豉dze Charkowa, gdzie trwa rosyjskie bombardowanie. Tymczasem si造 rosyjskie pr鏏uj przej望 tereny w Czarnobylu. "Nasi 穎軟ierze robi wszystko, by tragedia z 1986 roku nie powt鏎zy豉 si" - podkre郵i Wo這dymyr Zelenski.

