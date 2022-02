NATO wysyła dodatkowe siły na wschodnią flankę. Konsultacje ws. artykułu 4 "po myśli Polski"

NATO wysyła dodatkowe siły na wschodnią flankę w związku z inwazją Rosji na Ukrainę - poinformowała kwatera główna Sojuszu po nadzwyczajnym posiedzeniu ambasadorów państw NATO. Po raz pierwszy odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, o który wnioskowała Polska wraz z krajami naszego regionu.

NATO wyśle dodatkowe wojsko na wschodnią flankę. Konsultacje NATO "po myśli Polski"

Jak nieoficjalnie informuje radio RMF FM, rezultat po konsultacjach ambasadorów NATO w ramach art.4 Traktatu waszyngtońskiego jest "po myśli Polski". Informację tę jako pierwsza podała dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jak przekazało biuro prezydenta Ukrainy, liczba ofiar ataku Rosji na Ukrainę wynosi już ponad czterdziestu żołnierzy. Dokładna liczba ofiar wśród cywilów nie jest jeszcze znana - z policyjnych raportów wiadomo, że zginęło co najmniej osiem osób.

"Będziemy stać u Waszego boku, jesteśmy do tego zobowiązani w ramach NATO"

- Jeszcze dziś będziemy uchwalać i nakładać ostre sankcje wobec Rosji. Musimy uświadomić Rosji, że zapłaci za agresję gorzką cenę. Putin popełnił ogromny błąd, przekona się o tym - powiedział z kolei kanclerz Niemiec Scholz.

- Będziemy stać u Waszego boku, jesteśmy do tego zobowiązani w ramach NATO - dodał Scholz do mieszkańców krajów bałtyckich i Polski. Kanclerz Niemiec zwrócił się osobiście do Władimira Putina. - Sytuacja jest bardzo poważna. Wzywam do natychmiastowego zatrzymania ataku, do zatrzymania rozlewu krwi - zaapelował.

"Emmanuel Macron domaga się zwołania szczytu NATO jak najszybciej, w porozumieniu z partnerami i sojusznikami Francji" - przekazał natomiast Pałac Elizejski po nadzwyczajnym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa i Obrony, w którym uczestniczył prezydent Republiki. Stacja BFMT TV podała natomiast, że do szczytu NATO mogłoby dojść w czwartek w nocy, po zakończeniu szczytu przywódców Unii Europejskiej, który odbędzie się wieczorem w Brukseli.