Ukraina zaatakowana przez Rosję. Kanclerz Niemiec: Putin popełnił ciężki błąd

- Wzywam pana do natychmiastowego zatrzymania ataku wojskowego i powstrzymania rozlewu krwi, jak również do całkowitego wycofania wojsk z terytorium Ukrainy - tymi słowami zwrócił się w południe do prezydenta Rosji Władimira Putina kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zaznaczył, że władze rosyjske zapłacą "gorzką cenę" za inwazję na sąsiada.

