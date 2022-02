Zełenski: Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Prowadzimy ciężki bój, nie oddamy wolności

- Dzisiejszy poranek przejdzie do historii. To straszna historia dla naszego kraju i Rosji. Zerwaliśmy relacje dyplomatyczne z Rosją. Ukraina się broni, nie odda swojej wolności - mówił w kolejnym czwartkowym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do obywateli m.in. o oddawanie krwi i o niewykupywanie wszystkich towarów ze sklepów.

