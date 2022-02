Rosja atakuje też zachód Ukrainy. W Iwano-Frankiwsku dźwięk pocisku, potem potężna eksplozja [WIDEO]

Jak informuje centralne dowództwa wojskowe Ukrainy, Rosja zbombardowała kilka lotnisk na Ukrainie, m.in. w Kijowie Boryspolu, Mikołajowie, Kramatorsku, Chersoniu.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Bombardowanie miast i przejmowanie miejscowości

W mediach pojawiają się informacje o nalotach w zachodniej części Ukrainy. Bombardowania prowadzone są także w okolicy Lwowa, Łucka (stamtąd do granicy z Polską i najbliższego Hrubieszowa jest około 100 km) i Iwano-Frankiwska (do Przemyśla jest 200 km) Nagrania dokumentujące działania wojenne na Ukrainie są publikowane w mediach społecznościowych. "Nagranie pocisku uderzającego w lotnisko, podobno w Iwano-Frankowsku na Zachodniej Ukrainie. Skala geograficzna tego ataku jest niewyobrażalna" - czytamy w poście dziennikarza Aleca Luhna, który udostępnił nagranie, na którym widzimy, jak pocisk leci w kierunku w lotniska, a następnie w nie uderza i wywołuje eksplozje.

W czwartek nad ranem we Lwowie słychać było syreny alarmowe. Rosyjskie bomby spadły także na Łuck, a, jak podaje Biełsat, kolejne pojazdy wojskowe - także z Białorusi - jadą w stronę Ukrainy.

Z kolei ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych donosi, że rosyjskie wojska zajęły dwie miejscowości w obwodzie ługańskim.

Wojna na Ukrainie. Zginęło co najmniej osiem osób, a dziewięć zostało rannych

Nad ranem w czwartek doszło do inwazji Rosji na Ukrainie. Jedna osoba zginęła w wyniku ataku lotniczego na miasto Browary w obwodzie kijowskim - podał przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko. W obwodzie chersońskim w wyniku ostrzału zginął 17-letni chłopiec. Są ofiary śmiertelne także w innych regionach. Co najmniej osiem osób zginęło, a dziewięć zostało rannych w rosyjskich ostrzałach - to pierwszy bilans przekazany przez ukraińskie władze. Opierając się na danych policji, Heraszczenko poinformował o ofiarach i rannych w obwodach odeskim, sumskim, donieckim.

Rosjanie wchodzą właściwie z każdej strony

