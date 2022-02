Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili już pięć samolotów i śmigłowiec

Wiadomość na temat zestrzeleń podało ukraińskie wojsko w swoich mediach społecznościowych. Miały nastąpić na wschodzie kraju, w obwodzie Ługańskim, tuż pod granicą z Rosją. Jest niemal pewne, że to jest i będzie jeden z głównych regionów, gdzie w pierwszych godzinach będzie można się spodziewać największej aktywności rosyjskiego lotnictwa.

Wcześniej podawano informację, że jednym z zestrzelonych samolotów jest bombowiec taktyczny Su-24. Taktyczny oznacza, że taka maszyna służy głównie do działania na tak zwanym bliskim zapleczu linii frontu. Na przykład do atakowania wykrytych pozycji obronnych, stanowisk dowodzenia czy konwojów na drogach w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsc, gdzie się toczą walki na ziemi. Oznacza to ryzykowne ataki w obszarze, gdzie może działać obrona przeciwlotnicza. Zestrzelenie akurat takiej maszyny nie byłoby więc zaskoczeniem. Rosyjskie ministerstwo obrony szybko zaprzeczyło, aby do tego doszło.

Do wszelkich informacji na temat zestrzeleń należy podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu. Zawyżanie informacji tego rodzaju jest standardem we wszystkich wojskach świata. Choć tak jak pisaliśmy wcześniej, ukraińskie wojsko dysponuje przyzwoitą obroną przeciwlotniczą, a rosyjskie lotnictwo mniejszymi możliwościami niż siły powietrzne państw NATO. Zwłąszcza jeśli chodzi o broń precyzyjną umożliwiającą swobodne atakowanie z dużych dystansów i systemy walki elektronicznej ograniczające potencjał obrońców.

Nagranie archiwalne ćwiczeń rosyjskich myśliwców Su-30