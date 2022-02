Ukraina. W Donbasie trwa szturm, atak także z Krymu. "Ostrzał osiedli wzdłuż granicy"

- Oddziały milicji ludowej [samozwańczej - red.] zaczęły szturm na kontrolowane przez Kijów miasto Szczastia, około 30 km od Ługańska - oświadczył Witalij Kisielew, jeden z przedstawicieli samozwańczej tzw. republiki ługańskiej, cytowany przez rosyjski Interfax. Separatyści od początku są wspierani przez Kreml, od dwóch dni w operację oficjalnie jest zaangażowane rosyjskie wojsko. Należące do Ukrainy tereny zostały zaanektowane w 2014 roku. W Doniecku w latach 2014-2015 trwały regularne walki.

Ukraińskie siły zbrojne informują, że od 5 rano trwa intensywny ostrzał ukraińskich jednostek na wschodzie kraju, a także ataki rakietowe i bombowe na lotniska w Boryspol, Ozerne, Kulbakino, Czuhujiw, Kramatorsk, Czornobajewka i inne obiekty wojskowe. "Równocześnie agresor rozpoczął ostrzał artyleryjski terytorium i osiedli Ukrainy wzdłuż granicy państwowej" - informuje wojsko.

Granica jest atakowana przy użyciu artylerii i ciężkiego sprzętu. Inwazja trwa w obwodach ługańskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim i żytomierskim. Ponadto atak jest przeprowadzany z Krymu.

Ukraina. Separatyści w Donbasie ruszyli do ataku na terytoria kontrolowane przez Kijów

Wspierani przez wojska rosyjskie tzw. separatyści prowadzą ostrzał Donbasu. - W nocy z niedzieli na poniedziałek nie mogłem spać. Naliczyłem 90 wystrzałów artyleryjskich. To było straszne, bardzo straszne. Pociski wybuchały gdzieś daleko. Mam krewnych w Staromychajliwce, to tuż przy linii frontu. Mówią, że to z naszej strony padają strzały. Od kilku dni prowokują. Gdyby ukraińska armia odpowiedziała, nie byłoby pewnie już mojego domu - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mieszkaniec Doniecka, który prosił o zachowanie anonimowości. Jak dodał, "kobiety chowają w domach synów i wnuków w wieku poborowym, ci od kilku dni nie wychodzą z mieszkań". Bo decyzją separatystów mężczyźni w wieku 18–55 nie mogą wyjechać z miasta.

- Zaczęliśmy operację wyzwolenia terytorium, która jest pod kontrolą Kijowa - powiedział w czwartek nad ranem Iwan Filiponenk, jeden z samozwańczych liderów tzw. separatystów. Kilkanaście godzin wcześniej Filiponenko oskarżył siły zbrojne Ukrainy o przesuwanie artylerii w pobliżu linii kontaktu w Donbasie. Cytowany przez Interfax stwierdził, że "zwiększona intensywność ostrzału" prowadzona przez Ukraińców "zbiega się ze ściąganiem jednostek artyleryjskich w pobliże linii kontaktu".

Putin zaczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę

W czwartek rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu, operacja ma na celu "ochronę ludności". Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by "złożyli broń i wrócili do domu".

- Drodzy obywatele Ukrainy! Dziś prezydent Putin ogłosił rozpoczęcie specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Rosja przeprowadziła uderzenia na naszą infrastrukturę wojskową - powiedział Wołodymyr Zełenski w nagranym komunikacie do narodu.

Od rana trwają ataki z powietrza na Ukrainę, nie tylko wokół Donbasu i na wschodzie, ale też w głębi kraju wokół Kijowa.

"Putin rozpoczął właśnie inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Trwają ataki na spokojne ukraińskie miasta. To jest wojna agresji. Ukraina będzie się bronić i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Czas na działanie jest teraz" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.