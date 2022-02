Rosja atakuje Ukrainę. Są pierwsze doniesienia na temat ruchów wojsk Putina

W specjalnym wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin powołał się na pełnomocnictwa, których udzielił mu rosyjski senat, dając zgodę na wyprowadzenie wojsk poza granice Rosji.

REKLAMA

- Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej wojskowej operacji. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy od 8 lat poddawani są prześladowaniom, ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu i w związku z tym będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy - oświadczył Władimir Putin.

Prezydent Rosji zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by "złożyli broń i wrócili do domu".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Atak Rosji na Ukrainę potępiła już społeczność międzynarodowa, m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i prezydent USA Joe Biden.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Większość członków Rady ostro krytykowała działania Moskwy. Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o okłamywanie społeczności międzynarodowej.

Zobacz wideo 23 lutego. Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Ukraina zaatakowana. Media o rosyjskim wojsku

Agencja UNIAN podaje, że na wysokości Charkowa rosyjskie wojsko przekroczyło granicę Ukrainy. Są też doniesienia o rosyjskich siłach, które miały pojawić się w Mariupolu i Odessie. Agencja Interfax-Ukraina informuje, że rosyjska armia atakuje obiekty wojskowe w całej Ukrainie. Mieszkańcy wielu ukraińskich miast słyszą wybuchy. Eksplozje słyszane są również w stolicy Ukrainy.

Mapa z serwisu Liveuamap wskazuje, gdzie odbywają się ruchy wojsk, którędy wchodzą siły rosyjskie i gdzie dokonano ataków z powietrza.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że celem jest "infrastruktura wojskowa, obiekty obrony przeciwlotniczej, lotniska wojskowe, lotnictwo Sił Zbrojnych Ukrainy". "Są unieszkodliwiane przy użyciu broni o wysokiej precyzji" - stwierdzono w komunikacie. Zapewniono, że "nic nie zagraża ludności cywilnej".

Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę

Jak donosi korespondent Polskiego Radia, mieszkańcy Kijowa od jakiegoś czasu słyszą wybuchy w mieście. Brzmią jak odległe i mniej odległe silne tąpnięcia. Według niektórych informacji odgłosy dobiegają z okolic Boryspola, gdzie mieści się lotnisko.

Media donoszą, że w pobliżu lotniska słyszana była strzelanina. Ukraińskie media informują też o wybuchach w Kramataorsku, potężnym wybuchu w Odessie, ale też Charkowie, Berdiansku. Zamknięto lotniska Charkowa, Dniepru i Zaporoża.

"Putin rozpoczął właśnie inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Trwają ataki na spokojne ukraińskie miasta. To jest wojna agresji. Ukraina będzie się bronić i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Czas na działanie jest teraz" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.