NATO potępia atak Rosji. Sekretarz generalny ONZ: To najsmutniejszy moment w mojej karierze

"Po raz kolejny, mimo naszych wielokrotnych ostrzeżeń i niestrudzonych wysiłków dyplomatycznych, Rosja wybrała drogę agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu" - oświadczył szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Napisał, że jest to złamanie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa. "Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - brzmi oświadczenie Jensa Stoltenberga.

Sekretarz generalny poinformował, że sojusznicy spotkają się, by zająć konsekwencjami agresywnych działań Rosji. Podkreślił, że NATO zrobi wszystko, by ochronić i obronić swoich sojuszników. "Stoimy razem z narodem Ukrainy w tym okropnym czasie" - napisał Jens Stoltenberg.

"W imię ludzkości - wycofał żołnierzy do Rosji"

Stanowisko w sprawie inwazji na Ukrainę przedstawiła również Organizacja Narodów Zjednoczonych.

- To najsmutniejszy moment w trakcie mojej kariery sekretarza generalnego ONZ. Spotkanie Rady Bezpieczeństwa zacząłem od apelu do prezydenta Putina, mówiąc mu ze szczerego serca, aby powstrzymał żołnierzy od ofensywy na Ukrainę, aby dał szansę pokojowi. Dlatego, że zbyt wiele osób już zginęło. W czasie spotkania Putin ogłosił operację wojskową w Donbasie, zażądał, by Ukraińscy żołnierze złożyli broń. W obecnych okolicznościach muszę zmienić ten apel - mówił Antonio Guterres.

Prezydencie Putin, w imię ludzkości - wycofaj żołnierzy do Rosji. W imię ludzkości - nie pozwalaj na rozpoczęcie w Europie tego, co może okazać się najstraszniejszą wojną od rozpoczęcia wieku z konsekwencjami tragicznymi nie tylko dla samej Ukrainy, nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, ale także o wpływie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć

- zaapelował sekretarz generalny ONZ.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Putin wydał rozkaz

W czwartek nad ranem Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na wschodzie Ukrainy. Wcześniej prorosyjscy separatyści zwrócili się do prezydenta Rosji z prośbą o pomoc w odparciu rzekomej ukraińskiej agresji - warto podkreślić jednak, że retoryka ta wpisuje się w propagandę Moskwy. Do tej pory nie potwierdzono, by Ukraina jakkolwiek reagowała na wcześniejsze ostrzały, które miały ją sprowokować do ataku.

Rosja z kolei zamknęła część przestrzeni powietrznej w obwodzie rostowskim, w pobliżu granicy z Ukrainą.