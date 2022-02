Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną minuty przed atakiem Rosji. Atak rakietowy na Kijów

24 lutego o godzinie 2:56 czasu polskiego władze Ukrainy zakazały ruchu samolotów cywilnych nad Ukrainą. Zakaz wszedł w życie krótko przed atakiem Rosji i miał obowiązywać do godziny 1:59 w piątek. Ze względu na inwazję, już wiadomo, że będzie on przedłużony.

Wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała nad ranem. Doniesienia o ostrzale lotnisk

Samolot linii El Al, który leciał z Tel Awiwu do Toronto, w chwili wejścia w życie zakazu zawrócił z przestrzeni powietrznej Ukrainy. W tym samym czasie zawrócił też samolot LOT-u, który leciał z Warszawy do Kijowa.

"20 minut po tym, jak nasz samolot wystartował z Warszawy, kapitan poinformował, że ukraińska przestrzeń powietrza została zamknięta. Samolot zawrócił do Warszawy. Połowa samolotu płakała" - napisał Dimitry Chichlo, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Władze Ukrainy nie sprecyzowały, czy jest to całkowity zakaz lotów cywilnych nad Ukrainą. Instytucja koordynująca ruch powietrzny w Europie Eurocontrol dodała jednak, że zakaz ten pojawił się ze względu na ograniczenia wojskowe. Decyzja Ukrainy została wydana kilka minut przed atakiem Rosji i pierwszymi eksplozjami w miastach.

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia o atakach rakietowych na lotniska Kijowa i Odessy. Później potwierdziło je także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Zgodnie z informacjami resortu, Kijów jest atakowany przez rakiety samosterujące i balistyczne.

Ataki z powietrza na Ukrainę są czarnym scenariuszem, który przedstawiły służby Stanów Zjednoczonych. Naloty prowadzone są wokół Donbasu, wschodnich terenów Ukrainy, ale też w głębi kraju. Ataki, do których ma dochodzić na południowym zachodzie, mogą potwierdzać obawy ukraińskich ekspertów, którzy mówili, że Putin będzie chciał zająć teren Ukrainy co najmniej do morza Azowskiego.

Atak Rosji na Ukrainę. Są nagrania m.in. z Mariupola i Charkowa

Rosja zaatakowała Ukrainę. Putin wydał rozkaz

W czwartek nad ranem Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na wschodzie Ukrainy. Wcześniej prorosyjscy separatyści zwrócili się do prezydenta Rosji z prośbą o pomoc w odparciu rzekomej ukraińskiej agresji - warto podkreślić jednak, że retoryka ta wpisuje się w propagandę Moskwy. Do tej pory nie potwierdzono, by Ukraina jakkolwiek reagowała na wcześniejsze ostrzały, które miały ją sprowokować do ataku.

Rosja z kolei zamknęła część przestrzeni powietrznej w obwodzie rostowskim, w pobliżu granicy z Ukrainą.

USA. Biden o rosyjskim ataku: Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności