Atak Rosji na Ukrainę. Są nagrania m.in. z Mariupola i Charkowa

- Rosja nie może dłużej tolerować zagrożeń ze strony Ukrainy - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Dodał, że starcia między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi są nieuniknione. Zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by "złożyli broń i wrócili do domu".

Prezydent Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznych sił, reakcja Rosji będzie natychmiastowa.

"Putin właśnie rozpoczął inwazję na Ukrainę na pełną skalę. Pokojowe ukraińskie miasta są atakowane. To jest wojna agresji. Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina. Nadszedł czas na działanie" - napisał na Twitterze szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Atak Rosji na Ukrainę

W Kijowie było słychać kilka eksplozji. Agencje informują też m.in. o wybuchach w Charkowie i Odessie.

Do sieci trafiły m.in. nagrania z Mariupola.

Są też nagrania z Charkowa.

Silny huk słyszany był również w Kijowie (na początku relacji dziennikarza CNN).

W mediach są także nagrania świadczące o tym, że ludność cywilna opuszcza Kijów.