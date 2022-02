Zełenski do władz Rosji: Kiedy będziecie nas atakować, zobaczycie nasze twarze, a nie plecy

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rosjan w ich ojczystym języku. Ukraiński prezydent podkreślił, że władze Rosji dążą do wojny. Jak mówił, zrobiły krok do przodu na terytorium Ukrainy i ten krok może rozpocząć wielką wojnę na kontynencie europejskim.

REKLAMA

Prezydent Zełenski zaapelował do Rosjan, aby nie wierzyli rosyjskiej propagandzie, która mówi, że ukraińskie władze wydały rozkaz, aby atakować Donieck. Ukraiński prezydent pytał retorycznie, czy celem rzekomego ostrzału ma być Donieck, w którym był dziesiątki razy, czy doniecka ulica Artema, po której spacerował z przyjaciółmi, Donbas-Arena, na której kibicował ukraińskim piłkarzom podczas Euro czy może Ługańsk, gdzie mieszka matka jego najlepszego przyjaciela?

- Zwracam się do was nie jako prezydent, ale jako obywatel Ukrainy. Mamy ponad dwa tysiące kilometrów wspólnej granicy. Wzdłuż tej granicy stacjonuje prawie 200 tysięcy żołnierzy, tysiące pojazdów wojskowych. Wasze władze nakazały im wykonać krok do przodu, na terytorium innego kraju. Ten krok może być początek wielkiej wojny na europejskim kontynencie - wyjaśniał.

"Kiedy będziecie nas atakować, zobaczycie nasze twarze"

Prezydent Ukrainy podkreślił, że to obywatele Rosji powinni odpowiedzieć na pytanie, czy chcą wojny. Zapowiedział jednocześnie, że w razie napaści Ukraina będzie się bronić.

Nie potrzebujemy wojny - ani zimnej, ani otwartej, ani hybrydowej. Ale jeśli zostaniemy zaatakowani przez siły wroga, jeśli będą próbowali odebrać nam nasz kraj, naszą wolność, życie naszych dzieci - będziemy się bronić. Kiedy będziecie nas atakować, zobaczycie nasze twarze, a nie plecy

- mówił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski poinformował też, że w ostatnich godzinach bezskutecznie zabiegał o rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - Odpowiedzią była cisza. Cisza, która powinna być w Donbasie - mówił.

- Wiem, że rosyjskie media państwowe nie pokażą mojego przemówienia, ale Rosjanie muszą je zobaczyć. Muszą poznać prawdę. A prawda jest taka, że czas się zatrzymać, póki nie jest za późno. Jeśli rosyjscy liderzy nie chcą usiąść z nami do rozmów pokojowych, może usiądą z wami. Czy Rosjanie chcą wojny? Chciałbym znać odpowiedź. Tę odpowiedź możecie dać tylko wy - obywateli Federacji Rosyjskiej - zakończył Zełenski.