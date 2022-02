We wtorek Władimir Putin podpisał dekrety o uznaniu separatystycznych republik w Donbasie - donieckiej i ługańskiej. W poniedziałek (dzień wcześniej) wysłał na te tereny czołgi w ramach "misji pokojowej". Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CNN, aż połowa Rosjan uważa to za właściwie rozwiązanie w kwestii odciągnięcia sąsiada dołączenia do NATO.

Połowa mieszkańców Rosji popiera wkroczenie wojsk tego kraju do Ukrainy

Opublikowane w środę badanie zostało wykonane online między 7 a 15 lutego br. Uczestniczyło w nim ponad 1000 ankietowanych w Rosji i ponad 1000 w Ukrainie. Wedle sondażu 43 proc. Rosjan sprzeciwia się agresji militarnej na Ukrainę w celu połączenia jej z Rosją, a 36 proc. opowiada się za takim działaniem.

Nieco inaczej ten wynik rozkłada się w kwestii odciągnięcia Ukrainy od NATO. W tym przypadku co drugi Rosjanin (50 proc.) twierdzi, że użycie sił zbrojnych wobec Ukrainy w celu uniknięcia jej dołączania do NATO, to działanie słuszne, podczas gdy tylko 25 proc. twierdzi, że byłoby złe. Co czwarty mieszkaniec tego kraju nie ma w tej sprawie własnego zdania.

- Odnosi się to do poglądu, że gdyby Ukraina stała się członkiem NATO i gdyby siły NATO zostały rozmieszczone u granic Rosji, stanowiłoby to śmiertelne zagrożenie, i dlatego nie można na to pozwolić - skomentował dla CNN rosyjski dziennikarz Władimir Pozner.

Aż 45 proc. mieszkańców wschodniej Ukrainy postrzega siebie i Rosjan jako jeden naród

Z sondażu przeprowadzonego przez CNN wynika też, że 70 proc. badanych Ukraińców jest przeciwne użyciu siły wobec swojego kraju w obu przypadkach. Większość ankietowanych z Ukrainy sprzeciwia się twierdzeniom prezydenta Rosji Władimira Putina, że ich kraj nie ma historycznych podstaw do istnienia i miałby być "wytworem Związku Sowieckiego".

Badani Ukraińcy uważają także, że nie są "jednym narodem" z Rosjanami, a dwa kraje nie powinny się zjednoczyć. W przeważającej mierze (85 proc.) uważają, że Rosja i Ukraina powinny być dwoma oddzielnymi krajami, 9 proc. chciałaby połączenia obu narodów, a 6 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. Warto jednak podkreślić, że aż 45 proc. mieszkańców wschodniej części Ukrainy postrzega siebie i Rosjan jako jeden naród.

- W Rosji Zachód jest ukazywany jako złoczyńca, który dręczy Ukrainę, aby podważyć wielkość Rosji. W przypadku rosyjskiej agresji wojskowej Rosja będzie przedstawiana jako kraj walczący z siłami NATO i USA, a nie mordujący swoich słowiańskich braci - twierdzi Orysja Lucewicz, analityczka brytyjskiego think tanku zajmującego się badaniem stosunków międzynarodowych Chatham House.

Ankietowanych zapytano również o ocenę Związku Sowieckiego. Siedmiu na dziesięciu Rosjan, czyli 71 proc. oceniło go pozytywnie, a ledwie 9 proc. - negatywnie. W Ukrainie pod tym względem rysuje się wyraźny podział pokoleniowy, gdzie 41 proc. osób w wieku 55 lat i starszych postrzega Związek jako coś pozytywnego. Tylko niespełna jedna czwarta (23 proc.) osób w wieku od 18 do 34 lat, czyli urodzonych po rozpadzie ZSRR, albo niepamiętających tego tworu postrzega go jako coś pozytywnego.