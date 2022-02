Putin musi podjąć decyzję. "The Guardian": Rosyjskie wojska muszą zostać użyte lub wycofane w ciągu kilku dni

"Władimir Putin znajdzie się pod rosnącą presją, aby użyć wojsk w inwazji na pełną skalę na Ukrainę lub odesłać je z powrotem do stałych baz, dziesiątki, a nawet setki kilometrów wstecz" - czytamy na łamach "The Guardian".

REKLAMA

Dziennik wyjaśnia, że tak wysunięte pozycje, często ze słabą ochroną przed zimnem, mogą być utrzymane tylko przez krótki czas, a dowody napływające z mediów społecznościowych wskazują na złe warunki, z jakimi muszą się zmagać rosyjscy żołnierze w pobliżu ukraińskiej granicy.

Więcej informacji o sytuacji na Ukrainie przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl



Ukraina wprowadza stan nadzwyczajny na terenie całego kraju

Fatalne warunki dla rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą

"The Guardian" wskazuje na zdjęcia analityka wojskowego Roba Lee. Widać na nich ok. 100 żołnierzy, którzy od kilku dni przebywali na stacji kolejowej Dołbino, ok. 20 km od granicy z Ukrainą - bez racji żywnościowych. Wojskowi musieli samodzielnie kupować jedzenie w okolicznych sklepach.

"Dotyczyło to zarówno poborowych, jak i żołnierzy kontraktowych" - pisze Rob Lee. Niektórym poborowym zabrakło pieniędzy na żywność oraz wodę.

Na kwestię warunków, w jakich żyją rosyjscy żołnierze, wskazywał również Maciej Kucharczyk, dziennikarz Gazety.pl. "Istotny aspekt całej sytuacji. Rosyjskie wojsko wyszło ze swoich obozowisk, gdzie koncentrowało się od miesięcy. Teraz, przynajmniej częściowo, żyje po prostu w błocie i na wozach tuż przy granicy. Ile tak wytrzyma bez upadku morale?" - czytamy.

Sejm potępił inwazję Rosji na Ukrainę. Uchwała przyjęta przez aklamację

Rosja ma kilka dni na podjęcie decyzji. Albo zaatakuje, albo się wycofa

Zachodni wywiad szacuje, że około jedna trzecia wszystkich rosyjskich sił jest "taktycznie rozmieszczona" na pozycjach frontowych i "przygotowana do operacji". Ruchy wojsk były przez kilka tygodni ściśle monitorowane m.in. z pomocą zwiadu lotniczego, gdy zbliżały się do granicy.

Zdaniem jednego z wysokich rangą urzędników Rosja jest w stanie utrzymać żołnierzy na wysuniętych pozycjach jeszcze przez kilka dni. Wniosek ten potwierdzają niezależni eksperci.

- Jeśli wojska mają zostać użyte, prawdopodobnie zostaną użyte bardzo szybko, dopóki są tak świeże, jak to możliwe - ocenił Nick Reynolds, analityk wojny lądowej z londyńskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI), cytowany przez "The Guardian". Zdaniem eksperta, jeśli Rosja będzie chciała przystąpić do działań, mogą one zostać rozpoczęte w przeciągu kilku dni.