Donald Trump chwali decyzję Rosji o inwazji na Ukrainę. "Genialna, Putin to bardzo sprytny gość"

Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał rozmieszczenie rosyjskich "sił pokojowych" w Donbasie, podpisując w poniedziałek dokumenty o uznaniu niepodległości separatystycznych "republik" Donieckiej i Ługańskiej. Obie izby parlamentu Rosji ratyfikowały we wtorek dekret w sprawie uznania "republik". Natomiast Rada Federacji udzieliła zgody Putinowi na użycie armii poza granicami Rosji.

Obecną sytuację w Ukrainie oraz decyzje podjęte przez Władimira Putina skomentował Donald Trump. - Spojrzałem na ekran telewizyjny i powiedziałem: 'To jest genialne'. Putin ogłasza, że duża część Ukrainy jest niepodległa. Och, to wspaniale - mówił w wywiadzie z publicystami radiowymi Clayem Travisem i Buckiem Sextonem.

- Powiedziałem: "Jakie to sprytne". Putin wejdzie tam i będzie pilnował pokoju. To będzie najsilniejsza siła pokojowa. Przydałaby się nam taka na naszej południowej granicy - kontynuował.

- Było tam więcej czołgów wojskowych, niż kiedykolwiek widziałem. Putin to bardzo sprytny gość. Znam go bardzo dobrze - dodał. - Gdybym był na stanowisku prezydenta, coś takiego byłoby nie do pomyślenia. To by się nigdy nie wydarzyło - podsumował.

Rzeczniczka Białego Domu skomentowała powyższe słowa Donalda Trumpa. - Staramy się nie brać rad od kogoś, kto chwali prezydenta Putina i jego wojskową strategię, kto wyrażał otwartość dla zniesienia sankcji na Rosję w związku z aneksją Krymu, albo kto powiedział liderom G7, że Krym jest częścią Rosji - odbiła piłeczkę Jen Psaki .