Rosja reaguje na sankcje wprowadzone po uznaniu republik na Ukrainie. "Są nielegalne"

Rosja intensyfikuje swoje działania okupacyjne w Donbasie. Agresja z jej strony jest niezaprzeczalnym faktem, ale jej przedstawiciele z Władimirem Putinem na czele przekonują, że wprowadzenie wojsk na Ukrainę ma charakter "pokojowy".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ: wprowadzone przez Zachód sankcje są nielegalne

Stanowisko rosyjskich władz potwierdzają słowa Marii Zacharowej, tamtejszej rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której zdaniem działania Zachodu "są nielegalne", a kraje zachodnie "splamiły swoją reputację krwią".

- Uważamy te sankcje za nielegalne. (...) Już dawno zrozumieliśmy, że jest to jedyne narzędzie przywódców państw zachodnich przeciw nam, stosowane, żeby powstrzymać nasz rozwój - powiedziała Zacharowa.

Pakiety sankcji skomentował także ambasador Rosji w USA, Anatolij Antonow. - Trudno sobie wyobrazić, by ktoś w Waszyngtonie liczył na to, że Rosja zmieni politykę zagraniczną pod groźbą sankcji. Nie pamiętam ani jednego dnia, aby nasz kraj żył bez żadnych ograniczeń ze strony świata zachodniego. Nauczyliśmy się pracować w takich warunkach. I to nie tylko po to, aby przetrwać, ale również po to, aby rozwijać nasze państwo - napisał Antonow na swoich mediach społecznościowych dodając, że Rosja nie mogła sobie pozwolić na rzekome "prześladowania ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie".

Sankcje państw członkowskich Unii Europejskiej mają wejść w życie 23 lutego

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się już w sprawie pakietu sankcji, które zostaną nałożone na Rosję za wkroczenie jej wojsk na terytorium Ukrainy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrel poinformował, że sankcje będą polegały na zamrożeniu aktywów i zakazie wydawania wiz i będą wymierzone w szczególności w 351 deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy zaaprobowali uznanie niepodległości samozwańczych, separatystycznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Te sankcje mają zacząć obowiązywać od 23 lutego.

Ponadto swoje pakiety sankcji zapowiedziały także m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, czy Japonia. Joe Biden i najważniejsze osoby władz USA zapowiedziały również, że nie zamierzają już prowadzić rozmów z Władimirem Putinem, póki nie przerwie on agresji na Ukrainę. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Europa musi zdywersyfikować dostawców gazu i masowo inwestować w odnawialne źródła energii, aby być jak najmniej zależnym od Rosji.

