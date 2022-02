Ukraina. Są nowe satelitarne. Pokazują kolejne oddziały rosyjskie rozlokowane po stronie Białorusi

Zobacz wideo Linie lotnicze wstrzymują loty nad Ukrainą. Co dalej?

Opublikowane przez firmę Maxar Technologies zdjęcia pokazują między innymi nowo zbudowany szpital polowy. Na innych znajdują się transportery z ciężkim sprzętem wojskowym. Jak przekazała Agencja Reutera, widać także 100 pojazdów militarnych oraz dziesiątki namiotów wojskowych na południu Białorusi, przy granicy z Ukrainą (na lotnisku Bokov koło Mozyrza na terenie Białorusi):

Ukraina. Kolejne zdjęcia satelitarne pokazujące rosyjskie wojsko. Biden odwołuje spotkanie z Putinem

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy - ługańskiego i donieckiego oraz porozumienia o współpracy z nimi. Wczoraj dekret ratyfikowały obie izby rosyjskiego parlamentu. Rada Federacji dała zgodę Władimirowi Putinowi na użycie armii poza granicami Rosji.

We wtorek Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden nie ma już w planach planowanego na środę szczytu z prezydentem Władimirem Putinem. Wcześniej sekretarz stanu Antony Blinken odwołał też zapowiadane na czwartek spotkanie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rząd USA zapowiada, że w przypadku eskalacji rosyjskiej agresji ma przygotowane dalsze sankcje.

Sekretarz stanu Antony Blinken ocenił, że Rosja odrzuciła dyplomację, wobec czego spotkanie z Siergiejem Ławrowem jest bezprzedmiotowe. Rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki, pytana o to, co jest warunkiem spotkania prezydentów, odpowiedziała: - Deeskalacja. To jest niezbędne.

Do Polski trafią kolejni zagraniczni żołnierze. Reuters: USA przyśle też śmigłowce bojowe

W Kijowie odbędzie się w środę spotkanie prezydentów Polski i Litwy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał rzecznik litewskiego prezydenta, spotkanie ma się odbyć w formacie Trójkąta Lubelskiego. Ma na celu okazanie solidarności Ukrainie i jej mieszkańcom.

Tymczasem późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda wydał zgodę na zwiększenie liczby zagranicznych wojsk na terenie Polski. Informację opublikowano w Monitorze Polskim. Chodzi o 6500 żołnierzy wojsk amerykańskich, 700 żołnierzy brytyjskich oraz 350 żołnierzy kanadyjskich. Podane liczby obejmują również personel cywilny. Według opublikowanego dokumentu mają oni pozostać na terenie Polski co najmniej do 31 maja 2022 roku.

To nie wszystko - USA zdecydowały też o przerzuceniu do Polski z Grecji 12 amerykańskich śmigłowców bojowych AH-64 Apache - podała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła w Pentagonie.