W Donbasie ciągle dochodzi do wymiany ognia. Wspierane przez Rosję oddziały we wtorek kilkadziesiąt razy atakowały terytoria kontrolowane przez ukraińskie siły rządowe. W wyniku ostrzału doszło do pożaru na terenie ukraińskiej elektrowni w miejscowości Szczastia.

Jak poinformował prezes ukraińskiego koncernu Naftohaz Jurij Witrenko wspierane przez Rosję oddziały w sposób systemowy ostrzeliwują infrastrukturę gazową - przede wszystkim gazociągi dystrybucyjne którymi dostarczany jest gaz do miejscowości w obwodzie donieckim.

Podczas starć w Donbasie zginął jeden żołnierz ukraiński, a sześciu zostało rannych.

Świat reaguje na działania Rosji. Najważniejsze informacje dnia

We wtorek rano Wielka Brytania poinformowała, że nałożyła sankcje na pięć rosyjskich banków i trzy osoby m.in. na Arkadija i Borysa Rotenbergów. To oligarchowie i przyjaciele Putina z dzieciństwa. Ich majątek szacuje się na 5,45 mld dol. Nałożone zostanią również sankcje na tych członków rosyjskiej Dumy i Rady Federacji, którzy głosowali za uznaniem niepodległości Doniecka i Ługańska.

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Rurociąg, który zwiększyłby zależność Europy od energii z Rosji - bez przejścia procesu certyfikacji lub zatwierdzenia - nie może zacząć działać.

Kraje członkowskie UE zdecydowały o ograniczeniu Rosji dostępu do rynków i usług kapitałowych oraz finansowych w Unii, a także o objęciu sankcjami rosyjskich banków, które finansują operacje wojskowe. Ponad 350 osób zostanie wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi aktywami w Europie. Zablokowany ma być również handel samozwańczych republik z Unią Europejską.

Prezydent USA poinformował, że nakłada sankcje na rosyjskie elity oraz banki. Obejmują one "pełną blokadę" dwóch rosyjskich instytucji finansowych i zakaz zakupu rosyjskich obligacji państwowych. Joe Biden ostrzegł, że dalsza rosyjska inwazja spotka się z surowszymi konsekwencjami.

Po konsultacjach z Niemcami USA zdecydowały, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem, że wydał dekret o powołaniu do wojska żołnierzy rezerwy.

Sekretarz stanu USA Antony Bliken wystąpił na wspólnej konferencji z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą. Blinken poinformował o odwołaniu spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Politycy mieli rozmawiać w czwartek.





Rosja odpowiada na sankcje Zachodu

Rada Federacji udzieliła Władimirowi Putinowi zgodę na użycie armii poza granicami Rosji. Wcześniej obie izby parlamentu ratyfikowały dekret o niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy i porozumienia o współpracy z nimi.

W imieniu prezydenta wniosek o użycie wojska poza granicami Rosji przedstawił senatorom wiceminister obrony Nikołaj Pankow. W uzasadnieniu oskarżył Ukrainę o ściągnięcie armii na linię rozgraniczającą z separatystycznymi regionami: ługańskim i donieckim. "Władze Ukrainy weszły na drogę przemocy" - oświadczył wiceszef rosyjskiego resortu.

Rosja ewakuuje swoich dyplomatów z Ukrainy. "By chronić ich życie"

Na tej podstawie Rada Federacji uchwaliła wydanie zgody na użycie armii za granicą. Jak przypominają rosyjskie media, porozumienia z separatystami przewidują utworzenie w Donbasie rosyjskich baz wojskowych oraz rozmieszczenie w nich żołnierzy i sprzętu.